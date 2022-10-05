https://ria.ru/20221005/oon-1821668192.html
В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США
В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США
Вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке, предложений нет, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:45
2022-10-05T12:45
2022-10-05T12:45
сергей вершинин
нью-йорк (город)
россия
оон
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке, предложений нет, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."Пока что этот вопрос обсуждается в рабочем плане. Никаких конкретных предложений нет", - сказал Вершинин журналистам.
https://ria.ru/20220921/reforma-1818308792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, нью-йорк (город), россия, оон, в мире
Сергей Вершинин, Нью-Йорк (город), Россия, ООН, В мире
В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США
Замглавы МИД Вершинин: перенос штаб-квартиры ООН из США обсуждается в рабочем порядке