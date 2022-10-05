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В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США - РИА Новости, 05.10.2022
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В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США
В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США
Вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке, предложений нет, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:45
2022-10-05T12:45
сергей вершинин
нью-йорк (город)
россия
оон
в мире
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке, предложений нет, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."Пока что этот вопрос обсуждается в рабочем плане. Никаких конкретных предложений нет", - сказал Вершинин журналистам.
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сергей вершинин, нью-йорк (город), россия, оон, в мире
Сергей Вершинин, Нью-Йорк (город), Россия, ООН, В мире
12:45 05.10.2022
 
В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США

Замглавы МИД Вершинин: перенос штаб-квартиры ООН из США обсуждается в рабочем порядке

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке, предложений нет, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Пока что этот вопрос обсуждается в рабочем плане. Никаких конкретных предложений нет", - сказал Вершинин журналистам.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 03:54
Премьер Японии выступил за реформу ООН
 
Сергей ВершининНью-Йорк (город)РоссияООНВ мире
 
 
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