https://ria.ru/20221005/oon-1821668192.html

В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США

В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США - РИА Новости, 05.10.2022

В МИД рассказали об обсуждении возможного переноса штаб-квартиры ООН из США

Вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке, предложений нет, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:45

2022-10-05T12:45

2022-10-05T12:45

сергей вершинин

нью-йорк (город)

россия

оон

в мире

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вопрос о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка обсуждается в рабочем порядке, предложений нет, заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."Пока что этот вопрос обсуждается в рабочем плане. Никаких конкретных предложений нет", - сказал Вершинин журналистам.

https://ria.ru/20220921/reforma-1818308792.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей вершинин, нью-йорк (город), россия, оон, в мире