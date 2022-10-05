https://ria.ru/20221005/neonatsizm-1821731312.html

Неонацистов на Украине возводят в разряд национальных героев, заявил Путин

Неонацистов на Украине возводят в разряд национальных героев, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022

Неонацистов на Украине возводят в разряд национальных героев, заявил Путин

Идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит неонацистов в разряд национальных героев, заявил президент... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:49

2022-10-05T15:49

2022-10-05T16:06

украина

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677515_0:104:2956:1766_1920x0_80_0_0_3123f1cf61a610ed926e40ca45552268.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна не возвеличивает его, кроме Украины, которая возводит неонацистов в разряд национальных героев, заявил президент РФ Владимир Путин."Я частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые мне говорят, ну и что, ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет что ли, и у вас есть в России какие-то неонацисты, и у нас в европейских странах. Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь? Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое - неонацизм и все эти неонацистские идеи, возвеличивание себя, унижение других народов, стремление к их уничтожению", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года"."Да, это во всем мире, наверное, это есть, но я не знаю ни одной страны, кроме сегодняшней Украины, где их ставят в разряд национальных героев. Да, и в Париже это есть, и, наверное, в Москве какие-нибудь неонацисты где-то прячутся, но мы их преследуем, мы с этим боремся", - добавил он.А в случае с Украиной, подчеркнул президент РФ, их "возвеличивают, поднимают на пьедестал, им позволяют проводить многотысячные факельные шествия в центре крупнейших городов"."Вот что поражает и что вызывает отторжение, не может не вызывать у нормальных людей", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221004/prokuror-1821495268.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, владимир путин