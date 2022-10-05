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На Украине возвеличивали возрождение неонацизма, заявил Путин

На Украине возвеличивали возрождение неонацизма, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022

На Украине возвеличивали возрождение неонацизма, заявил Путин

На Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Гитлера, а также пытались подправить историю, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:47

2022-10-05T15:47

2022-10-05T16:21

украина

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. На Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Гитлера, а также пытались подправить историю, заявил президент РФ Владимир Путин."Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

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Путин: на Украине возвеличивали возрождение неонацизма Путин: на Украине возвеличивали возрождение неонацизма 2022-10-05T15:47 true PT0M27S

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украина, владимир путин, россия