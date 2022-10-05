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На Украине возвеличивали возрождение неонацизма, заявил Путин
На Украине возвеличивали возрождение неонацизма, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
На Украине возвеличивали возрождение неонацизма, заявил Путин
На Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Гитлера, а также пытались подправить историю, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:47
2022-10-05T15:47
2022-10-05T16:21
украина
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. На Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Гитлера, а также пытались подправить историю, заявил президент РФ Владимир Путин."Может быть и не было бы вот этого сегодняшнего конфликта, если бы не было попыток некоторых сил в самой Украине и на Западе подправить историю и разорвать эту историю на части, если бы не было возвеличивания тех, кто сотрудничал с Гитлером с фашистами, если бы не было желания этот неонацизм возродить на наших исторических территориях", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
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Путин: на Украине возвеличивали возрождение неонацизма
Путин: на Украине возвеличивали возрождение неонацизма
2022-10-05T15:47
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украина, владимир путин, россия
Украина, Владимир Путин, Россия
15:47 05.10.2022 (обновлено: 16:21 05.10.2022)
На Украине возвеличивали возрождение неонацизма, заявил Путин
Путин заявил, что на Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Гитлера