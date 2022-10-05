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Замок Дракулы, киногород, мир кочевников: интересные места рядом с Москвой - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
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Замок Дракулы, киногород, мир кочевников: интересные места рядом с Москвой
Замок Дракулы, киногород, мир кочевников: интересные места рядом с Москвой - РИА Новости, 05.10.2022
Замок Дракулы, киногород, мир кочевников: интересные места рядом с Москвой
Чтобы увидеть голландскую деревню, побывать в замке графа Дракулы или пообедать в настоящей юрте, необязательно уезжать далеко. В радиусе ста километров от... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T08:00
2022-10-05T08:07
туризм
калужская область
московская область (подмосковье)
туризм
москва
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Чтобы увидеть голландскую деревню, побывать в замке графа Дракулы или пообедать в настоящей юрте, необязательно уезжать далеко. В радиусе ста километров от Москвы много уникальных достопримечательностей, которые можно посетить за один день. О том, где такие необычные места, — в материале РИА Новости.Подмосковная Европа"Узнала об этом в соцсетях, мне понравилось, для наших краев нетипично. Разноцветные домики навевают воспоминания о моих путешествиях", — рассказывает москвичка Наталья Тамарина.Строения, за которые территорию ресторана "Клевый" в Ромашково прозвали маленькой Голландией, появились здесь всего год назад."Это беседки, люди приезжают к нам отдохнуть, арендуют их на несколько часов", — поясняют в заведении. Рядом — живописное озеро, по которому можно поплавать на лодке, мельница-магазин, баня. По лужайкам гуляют гуси, кролики, павлины. В общем, максимально расслабляющая атмосфера. И чтобы попасть сюда, необязательно бронировать столик. Хотя территория закрытая, пускают всех бесплатно. На въезде (улица Заречная, 26) достаточно сказать, что направляетесь в ресторан.Мир в миниатюреПознакомиться с культурой, архитектурой, традициями и бытом почти всех народов предлагают в этнографическом парке-музее "Этномир" в Калужской области.Центральная достопримечательность — улица Мира. По обеим сторонам — дома-павильоны. Есть китайский, японский, австралийский, египетский, белорусский, румынский, всего — около 40.Внутри гостям рассказывают о местных обычаях и предлагают принять участие в мастер-классах: научиться делать традиционные японские оригами, вязать морские узлы, расписывать бумеранг или готовить мамалыгу — кашу из кукурузной муки.Тут же — несколько ресторанов национальной кухни. В кафе Burritos предлагают мексиканские такос и кесадилью, в "Дербенте" — долму и сочный шашлык, а в чайной "Турция и Азербайджан" — кофе, приготовленный на песке, и чай в традиционных прозрачных стаканчиках.За один день обойти все сложно, но можно. Входной билет для взрослых стоит 500 рублей, для детей — 300. Но лучше не торопиться и провести здесь оба выходных, тем более что отели в "Этномире" максимально колоритные. "Шри-Ланка", "Гималайский дом", "Сибирия", "Непал" — каждый посвящен какой-то стране или региону. Проживание — от пяти тысяч рублей в сутки.Мир кочевниковЭтнопарк "Кочевник" в Хотьково работает только с пятницы по воскресенье, но программа каждый раз максимально насыщенная.В стоимость билета (500-700 рублей в зависимости от дня недели, для детей — 350) входят экскурсии по стойбищу, спектакли кукольного и теневого театра, интерактивы, мастер-классы и концерты.Обязательно загляните на зоодвор. Там продают корм для обитателей парка: оленей, аляскинских маламутов, осликов, барашков, монгольских яков и калмыцких двугорбых верблюдов. Их всех разрешают покормить, а на двугорбых и ослах еще и покатают.В 2015-м в парке установили самую большую юрту в России. Сейчас в ней кафе, в меню — лагман, шурпа, плов, сбитень на меду, травяные чаи и сладости. Рядом — буузная с широким выбором блюд бурятской кухни. Цены демократичные: сытный обед обходится в среднем в 500 рублей с человека.В гостях у ДракулыКажется, будто хозяин совсем не ждет непрошенных гостей: таинственный замок прячется от любопытных глаз в частном секторе Балашихи. И даже с помощью навигатора найти его непросто.Собственник и автор проекта Александр Пузанов действительно строил этот дом для себя и своей семьи. Но пока продолжались работы — более десяти лет — о необычном сооружении узнали туристы. По замку (улица Транспортная, 19) теперь водят экскурсии, а уже готовые помещения сдают в аренду как номера в отеле.Внутри множество странных вещиц (некоторые Александр привез сюда с пунктов приема металлолома): люстра из утюгов, ванна-саркофаг, шестеренки всех видов и размеров. Лестница подвешена на массивных цепях, а лучшее место для фото — окно-паук.Мнения посетителей разделились. Одним интерьеры в стиле готики и стимпанка понравились. Другие считают, что атмосфера внутри тяжелая, нагнетающая. "Замок Дракулы" — так стали называть особняк жители поселка и побывавшие здесь туристы.Согласовывать посещение нужно заранее — на сайте. Вход — 790-990 рублей, можно заказать профессиональную фотосессию или арендовать апартаменты под мероприятие. На съемках фильмаВ 2011-м для фильма "Записки экспедитора тайной канцелярии" построили рыночную площадь, тюрьму, таверны, ратушу, жилые дома, в общем, целый киногород.Хотя здания были из пеноблоков и фанеры, их решили сохранить и превратили в достопримечательность — киногород "Пилигрим Порто"."Мы действующая съемочная площадка и уникальная локация в стилистике Англии XVII-XVIII века", — объясняют в администрации.Тут почти четыре десятка построек. Есть даже настоящий пиратский фрегат — в дождливую и пасмурную погоду он выглядит особенно зловеще.Здесь проводят корпоративы, свадьбы, квесты, профессиональные фотосессии. Кино тоже снимают: в такие дни "Пилигрим Порто" закрывают для посетителей.Это всего в 15 километрах от МКАД, рядом с усадьбой Середниково. Взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 100. Собак пускают за 50 рублей.Портал в историюФрески на стенах домов в Боровске появились 20 лет назад. По словам краеведа и гида по Калужской области Татьяны Колесниковой, тогда их назвали одним из чудес России.Так, на "Глобусе Боровска" — изображены основные достопримечательности и значимые для города личности, в том числе Пушкин, Циолковский, Чебышев. Справа — список обозначений, как на карте.Гуляя по улочкам, можно встретить Юрия Гагарина, симпатичную морячку, полюбоваться живописными пейзажами и зарисовками из местной жизни.Туристы приезжают, чтобы своими глазами увидеть фрески, о которых многие наслышаны.
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Ольга Кабанова
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Туризм, Калужская область, Московская область (Подмосковье), Туризм, Москва, туристы, Маршруты - Туризм, маршруты, Замок, куда сходить , куда поехать, отдых в России
08:00 05.10.2022 (обновлено: 08:07 05.10.2022)
 

Замок Дракулы, киногород, мир кочевников: интересные места рядом с Москвой

© Ирина АрбузоваМаленькая Голландия в Ромашково
Маленькая Голландия в Ромашково
© Ирина Арбузова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Чтобы увидеть голландскую деревню, побывать в замке графа Дракулы или пообедать в настоящей юрте, необязательно уезжать далеко. В радиусе ста километров от Москвы много уникальных достопримечательностей, которые можно посетить за один день. О том, где такие необычные места, — в материале РИА Новости.

Подмосковная Европа

"Узнала об этом в соцсетях, мне понравилось, для наших краев нетипично. Разноцветные домики навевают воспоминания о моих путешествиях", — рассказывает москвичка Наталья Тамарина.
© Надежда ТарасоваМаленькая Голландия на территории ресторана "Клевый"
Маленькая Голландия на территории ресторана Клевый
© Надежда Тарасова
Маленькая Голландия на территории ресторана "Клевый"
Строения, за которые территорию ресторана "Клевый" в Ромашково прозвали маленькой Голландией, появились здесь всего год назад.
"Это беседки, люди приезжают к нам отдохнуть, арендуют их на несколько часов", — поясняют в заведении.
© Надежда Тарасова

Маленькая Голландия

Маленькая Голландия на территории ресторана Клевый
1 из 3

Маленькая Голландия

© Надежда Тарасова
© Надежда Тарасова

На территории ресторана "Клевый", Ромашково

Маленькая Голландия на территории ресторана Клевый
2 из 3

На территории ресторана "Клевый", Ромашково

© Надежда Тарасова
© Надежда Тарасова

Маленькая Голландия на территории ресторана "Клевый", Ромашково

Маленькая Голландия на территории ресторана Клевый
3 из 3

Маленькая Голландия на территории ресторана "Клевый", Ромашково

© Надежда Тарасова
1 из 3

Маленькая Голландия

© Надежда Тарасова
2 из 3

На территории ресторана "Клевый", Ромашково

© Надежда Тарасова
3 из 3

Маленькая Голландия на территории ресторана "Клевый", Ромашково

© Надежда Тарасова
Рядом — живописное озеро, по которому можно поплавать на лодке, мельница-магазин, баня. По лужайкам гуляют гуси, кролики, павлины. В общем, максимально расслабляющая атмосфера.
И чтобы попасть сюда, необязательно бронировать столик. Хотя территория закрытая, пускают всех бесплатно. На въезде (улица Заречная, 26) достаточно сказать, что направляетесь в ресторан.

Мир в миниатюре

Познакомиться с культурой, архитектурой, традициями и бытом почти всех народов предлагают в этнографическом парке-музее "Этномир" в Калужской области.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкМолодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры "Калина сладкая" в культурно-образовательном туристическом центре "Этномир"
Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры Калина сладкая в культурно-образовательном туристическом центре Этномир - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры "Калина сладкая" в культурно-образовательном туристическом центре "Этномир"
Центральная достопримечательность — улица Мира. По обеим сторонам — дома-павильоны. Есть китайский, японский, австралийский, египетский, белорусский, румынский, всего — около 40.
Внутри гостям рассказывают о местных обычаях и предлагают принять участие в мастер-классах: научиться делать традиционные японские оригами, вязать морские узлы, расписывать бумеранг или готовить мамалыгу — кашу из кукурузной муки.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкКультурно-образовательный туристический центр "Этномир"
Культурно-образовательный туристический центр Этномир - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Культурно-образовательный туристический центр "Этномир"
Тут же — несколько ресторанов национальной кухни. В кафе Burritos предлагают мексиканские такос и кесадилью, в "Дербенте" — долму и сочный шашлык, а в чайной "Турция и Азербайджан" — кофе, приготовленный на песке, и чай в традиционных прозрачных стаканчиках.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМеждународный музыкальный фестиваль "МАМАКАБО-2009"
Международный музыкальный фестиваль МАМАКАБО - 2009 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Международный музыкальный фестиваль "МАМАКАБО-2009"
За один день обойти все сложно, но можно. Входной билет для взрослых стоит 500 рублей, для детей — 300. Но лучше не торопиться и провести здесь оба выходных, тем более что отели в "Этномире" максимально колоритные. "Шри-Ланка", "Гималайский дом", "Сибирия", "Непал" — каждый посвящен какой-то стране или региону. Проживание — от пяти тысяч рублей в сутки.

Мир кочевников

Этнопарк "Кочевник" в Хотьково работает только с пятницы по воскресенье, но программа каждый раз максимально насыщенная.
© Фото : этнопарк "Кочевник"Этнопарк "Кочевник"
Этнопарк Кочевник - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : этнопарк "Кочевник"
Этнопарк "Кочевник"
В стоимость билета (500-700 рублей в зависимости от дня недели, для детей — 350) входят экскурсии по стойбищу, спектакли кукольного и теневого театра, интерактивы, мастер-классы и концерты.
Обязательно загляните на зоодвор. Там продают корм для обитателей парка: оленей, аляскинских маламутов, осликов, барашков, монгольских яков и калмыцких двугорбых верблюдов. Их всех разрешают покормить, а на двугорбых и ослах еще и покатают.
© Фото : этнопарк "Кочевник"В этнопарке "Кочевник" каждые выходные проходят концерты и мастер-классы
Этнопарк Кочевник - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : этнопарк "Кочевник"
В этнопарке "Кочевник" каждые выходные проходят концерты и мастер-классы
В 2015-м в парке установили самую большую юрту в России. Сейчас в ней кафе, в меню — лагман, шурпа, плов, сбитень на меду, травяные чаи и сладости. Рядом — буузная с широким выбором блюд бурятской кухни. Цены демократичные: сытный обед обходится в среднем в 500 рублей с человека.

В гостях у Дракулы

Кажется, будто хозяин совсем не ждет непрошенных гостей: таинственный замок прячется от любопытных глаз в частном секторе Балашихи. И даже с помощью навигатора найти его непросто.
© Ольга КабановаМистический замок в Балашихе
Мистический замок в Балашихе
© Ольга Кабанова
Мистический замок в Балашихе
Собственник и автор проекта Александр Пузанов действительно строил этот дом для себя и своей семьи. Но пока продолжались работы — более десяти лет — о необычном сооружении узнали туристы. По замку (улица Транспортная, 19) теперь водят экскурсии, а уже готовые помещения сдают в аренду как номера в отеле.
Внутри множество странных вещиц (некоторые Александр привез сюда с пунктов приема металлолома): люстра из утюгов, ванна-саркофаг, шестеренки всех видов и размеров. Лестница подвешена на массивных цепях, а лучшее место для фото — окно-паук.
© Ольга Кабанова

Лестница из шестеренок в мистическом замке в Балашихе

Мистический замок в Балашихе
1 из 4

Лестница из шестеренок в мистическом замке в Балашихе

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

В мистическом замке есть ванна-саркофаг

Мистический замок в Балашихе
2 из 4

В мистическом замке есть ванна-саркофаг

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

Люстра из утюгов, мистический замок в Балашихе

Мистический замок в Балашихе
3 из 4

Люстра из утюгов, мистический замок в Балашихе

© Ольга Кабанова
© Ольга Кабанова

Окно-паук считается одним из лучших мест для фотосессий в замке

Мистический замок в Балашихе
4 из 4

Окно-паук считается одним из лучших мест для фотосессий в замке

© Ольга Кабанова
1 из 4

Лестница из шестеренок в мистическом замке в Балашихе

© Ольга Кабанова
2 из 4

В мистическом замке есть ванна-саркофаг

© Ольга Кабанова
3 из 4

Люстра из утюгов, мистический замок в Балашихе

© Ольга Кабанова
4 из 4

Окно-паук считается одним из лучших мест для фотосессий в замке

© Ольга Кабанова
Мнения посетителей разделились. Одним интерьеры в стиле готики и стимпанка понравились. Другие считают, что атмосфера внутри тяжелая, нагнетающая. "Замок Дракулы" — так стали называть особняк жители поселка и побывавшие здесь туристы.
Согласовывать посещение нужно заранее — на сайте. Вход — 790-990 рублей, можно заказать профессиональную фотосессию или арендовать апартаменты под мероприятие.

На съемках фильма

В 2011-м для фильма "Записки экспедитора тайной канцелярии" построили рыночную площадь, тюрьму, таверны, ратушу, жилые дома, в общем, целый киногород.
Хотя здания были из пеноблоков и фанеры, их решили сохранить и превратили в достопримечательность — киногород "Пилигрим Порто".
© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"

На территории киногорода находится около 40 построек

Киногород Пилигрим Порто
1 из 4

На территории киногорода находится около 40 построек

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"

Фрегат в "Пилигрим Порто"

Киногород Пилигрим Порто
2 из 4

Фрегат в "Пилигрим Порто"

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"

"Пилигрим Порто"

Киногород Пилигрим Порто
3 из 4

"Пилигрим Порто"

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"

Киногород

Киногород Пилигрим Порто
4 из 4

Киногород

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
1 из 4

На территории киногорода находится около 40 построек

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
2 из 4

Фрегат в "Пилигрим Порто"

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
3 из 4

"Пилигрим Порто"

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
4 из 4

Киногород

© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
"Мы действующая съемочная площадка и уникальная локация в стилистике Англии XVII-XVIII века", — объясняют в администрации.
Тут почти четыре десятка построек. Есть даже настоящий пиратский фрегат — в дождливую и пасмурную погоду он выглядит особенно зловеще.
© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"Киногород "Пилигрим Порто"
Киногород Пилигрим Порто
© Предоставлено администрацией киногорода "Пилигрим Порто"
Киногород "Пилигрим Порто"
Здесь проводят корпоративы, свадьбы, квесты, профессиональные фотосессии. Кино тоже снимают: в такие дни "Пилигрим Порто" закрывают для посетителей.

"К нам часто приезжают учителя со школьниками, чтобы в интерактивном формате рассказать о нравах Европы. Особый интерес всегда вызывают тюрьма, склеп и площадь наказаний", — говорят в администрации.

Это всего в 15 километрах от МКАД, рядом с усадьбой Середниково. Взрослый билет стоит 200 рублей, детский — 100. Собак пускают за 50 рублей.

Портал в историю

Фрески на стенах домов в Боровске появились 20 лет назад. По словам краеведа и гида по Калужской области Татьяны Колесниковой, тогда их назвали одним из чудес России.

"Художник Владимир Овчинников решил таким образом украсить улицы, — уточняет она. — Первые фрески были посвящены истории города, но позже добавились и другие сюжеты".

Так, на "Глобусе Боровска" — изображены основные достопримечательности и значимые для города личности, в том числе Пушкин, Циолковский, Чебышев. Справа — список обозначений, как на карте.
© РИА Новости / Светлана БаеваСтена с рисунками в Боровске
Стена с рисунками в Боровске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Стена с рисунками в Боровске
Гуляя по улочкам, можно встретить Юрия Гагарина, симпатичную морячку, полюбоваться живописными пейзажами и зарисовками из местной жизни.
Туристы приезжают, чтобы своими глазами увидеть фрески, о которых многие наслышаны.
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