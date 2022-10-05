https://ria.ru/20221005/neft-1821595193.html
Скидка в Европе на нефть Urals торговалась в районе 20 долларов за баррель
Скидка в Европе на нефть Urals торговалась в районе 20 долларов за баррель - РИА Новости, 05.10.2022
Скидка в Европе на нефть Urals торговалась в районе 20 долларов за баррель
Скидка на российскую экспортную нефть марки Urals в Европе колебалась в сентябре от 18 до 22,5 доллара за баррель, а ее стоимость в то же время была на уровне... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T05:22
2022-10-05T05:22
2022-10-05T05:24
экономика
цены на нефть
европа
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
urals
brent
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть марки Urals в Европе колебалась в сентябре от 18 до 22,5 доллара за баррель, а ее стоимость в то же время была на уровне 62-72 долларов за баррель, рассказал РИА Новости источник, знакомый с данными, на которые опирается Минфин."Дифференциал в сентябре от 18 до 22,5 доллара", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос по дисконту на марку в Европе. По его словам, стоимость Urals была в диапазоне от 62 до около 72 долларов.Средняя цена нефти Urals в сентябре составила 68,3 доллара за баррель, снизившись на 8,7% по отношению к августу нынешнего года и на 5,8% к сентябрю прошлого года, свидетельствуют данные Минфина.Скидка на российскую нефть считается по отношению к мировым бенчмаркам, в частности марке Brent. Фьючерс на нефть Brent в сентябре в среднем составлял 90,2 доллара за баррель (от 82,9 до 95,7 доллара), но на физическом рынке, по сделкам на котором рассчитывается стоимость Urals, цена Brent несколько отличается.Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками. Например, по данным РИА Новости, в июле они держались на уровне 32-35 долларов за баррель.В РЭА Минэнерго в сентябре говорили, что дисконт на Urals за последние два месяца упал вдвое, с 40 до 20 долларов за баррель, благодаря подешевевшему фрахту и альтернативным потребителям российского сырья.
https://ria.ru/20220928/zapasy-1820204488.html
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экономика, цены на нефть, европа, министерство энергетики рф (минэнерго россии), urals, brent
Экономика, Цены на нефть, Европа, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Urals, Brent
05:22 05.10.2022 (обновлено: 05:24 05.10.2022)
Скидка в Европе на нефть Urals торговалась в районе 20 долларов за баррель
В Европе в сентябре скидка на нефть марки Urals была от 18 до 22,5 доллара за баррель
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Скидка на российскую экспортную нефть марки Urals в Европе колебалась в сентябре от 18 до 22,5 доллара за баррель, а ее стоимость в то же время была на уровне 62-72 долларов за баррель, рассказал РИА Новости источник, знакомый с данными, на которые опирается Минфин.
"Дифференциал в сентябре от 18 до 22,5 доллара", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос по дисконту на марку в Европе. По его словам, стоимость Urals была в диапазоне от 62 до около 72 долларов.
Средняя цена нефти Urals в сентябре составила 68,3 доллара за баррель, снизившись на 8,7% по отношению к августу нынешнего года и на 5,8% к сентябрю прошлого года, свидетельствуют данные Минфина.
Скидка на российскую нефть считается по отношению к мировым бенчмаркам, в частности марке Brent
. Фьючерс на нефть Brent в сентябре в среднем составлял 90,2 доллара за баррель (от 82,9 до 95,7 доллара), но на физическом рынке, по сделкам на котором рассчитывается стоимость Urals, цена Brent несколько отличается.
Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций вследствие спецоперации РФ на Украине. В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками. Например, по данным РИА Новости, в июле они держались на уровне 32-35 долларов за баррель.
В РЭА Минэнерго
в сентябре говорили, что дисконт на Urals за последние два месяца упал вдвое, с 40 до 20 долларов за баррель, благодаря подешевевшему фрахту и альтернативным потребителям российского сырья.