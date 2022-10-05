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На новых территориях открыли российские налоговые отделения - РИА Новости, 05.10.2022
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На новых территориях открыли российские налоговые отделения
На новых территориях открыли российские налоговые отделения - РИА Новости, 05.10.2022
На новых территориях открыли российские налоговые отделения
Федеральная налоговая служба России открыла свои отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило ведомство. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:34
2022-10-05T10:41
донецкая народная республика
херсонская область
луганская народная республика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России открыла свои отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило ведомство."ФНС открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде", - указали в службе.Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход, пояснили в ведомстве. "Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически. При этом привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и т.д.) можно будет до конца 2023 года", - разъяснили в ФНС.Индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физические лица зарегистрируются автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса "Сведения об ИНН физического лица".При этом для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в Российскую Федерацию субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдёт со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения."При необходимости все желающие могут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, так и на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса", - указали в ФНС.
https://ria.ru/20221005/dogovor-1821611903.html
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донецкая народная республика
херсонская область
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донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика
10:34 05.10.2022 (обновлено: 10:41 05.10.2022)
 
На новых территориях открыли российские налоговые отделения

В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области открыли российские налоговые отделения

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России открыла свои отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило ведомство.
"ФНС открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде", - указали в службе.
Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход, пояснили в ведомстве. "Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически. При этом привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и т.д.) можно будет до конца 2023 года", - разъяснили в ФНС.
Индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физические лица зарегистрируются автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса "Сведения об ИНН физического лица".
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При этом для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в Российскую Федерацию субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдёт со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения.
"При необходимости все желающие могут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, так и на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса", - указали в ФНС.
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Донецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЛуганская Народная РеспубликаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
 
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