https://ria.ru/20221005/nalogovaya-1821625342.html

На новых территориях открыли российские налоговые отделения

На новых территориях открыли российские налоговые отделения - РИА Новости, 05.10.2022

На новых территориях открыли российские налоговые отделения

Федеральная налоговая служба России открыла свои отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило ведомство. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:34

2022-10-05T10:34

2022-10-05T10:41

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Федеральная налоговая служба России открыла свои отделения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщило ведомство."ФНС открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде", - указали в службе.Технологии ФНС позволят обеспечить бизнесу максимально бесшовный переход, пояснили в ведомстве. "Уже работающие компании будут включены в ЕГРЮЛ автоматически. При этом привести свои учредительные документы в соответствие с российскими законами, а также сообщить дополнительные сведения (виды деятельности, сведения об участниках, и т.д.) можно будет до конца 2023 года", - разъяснили в ФНС.Индивидуальным предпринимателям для постановки на учет потребуется всего два документа, а физические лица зарегистрируются автоматически, на основании сведений из МВД после выдачи паспортов. Информацию о наличии ИНН можно узнать с помощью интернет-сервиса "Сведения об ИНН физического лица".При этом для новых компаний и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в органах ФНС на территории принятых в Российскую Федерацию субъектов, сразу будет действовать Налоговый кодекс. Для уже включенных в реестры новых субъектов РФ юридических лиц и предпринимателей это произойдёт со следующего года. До этого будет продолжать работать существующая система налогообложения."При необходимости все желающие могут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, так и на сайте ФНС или по телефонам контакт-центра. Регистрация бизнеса в новых субъектах бесплатна (без уплаты государственной пошлины) как для действующего, так и для создаваемого бизнеса", - указали в ФНС.

https://ria.ru/20221005/dogovor-1821611903.html

https://ria.ru/20221001/nalog-1820840561.html

донецкая народная республика

херсонская область

луганская народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, херсонская область , луганская народная республика, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика