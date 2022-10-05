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ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове - РИА Новости, 05.10.2022
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ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове
ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове - РИА Новости, 05.10.2022
ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове
ВС России поразили подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:09
2022-10-05T15:26
донецкая народная республика
харьков
вооруженные силы рф
в мире
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВС России поразили подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков.
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донецкая народная республика, харьков, вооруженные силы рф, в мире, россия
Донецкая Народная Республика, Харьков, Вооруженные силы РФ, В мире, Россия
15:09 05.10.2022 (обновлено: 15:26 05.10.2022)
 
ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове

Минобороны: ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВС России поразили подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков, сообщили в среду в Минобороны РФ.
По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков.
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Донецкая Народная РеспубликаХарьковВооруженные силы РФВ миреРоссия
 
 
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