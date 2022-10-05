https://ria.ru/20221005/naemniki-1821716576.html

ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове

ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове - РИА Новости, 05.10.2022

ВС России поразили подразделения иностранных наемников в ДНР и Харькове

ВС России поразили подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:09

2022-10-05T15:09

2022-10-05T15:26

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. ВС России поразили подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены подразделения иностранных наемников и националистические формирования в районе населенного пункта Константиновка в ДНР и города Харьков.

https://ria.ru/20221005/ukraina-1821646215.html

донецкая народная республика

харьков

россия

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донецкая народная республика, харьков, вооруженные силы рф, в мире, россия