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Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
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Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС
Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:04
2022-10-05T14:04
в мире
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украина
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты, сообщила пресс-служба правительства."Правительственная комиссия по европейской интеграции собралась на заседание, чтобы оценить степень реализации реформ и определить действия, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем. В повестку дня были включены ряд тем, в том числе анализ реализации Плана действий, предложенного Европейской комиссией,.. и создание 35 ответственных рабочих групп для приведения национального законодательства в соответствие с европейским", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Премьер республики Наталья Гаврилица отметила, что только от властей Молдавии будет зависеть, как быстро страна сможет справиться с поставленными задачами, чтобы стать членом ЕС.Члены комиссии рассказали о прогрессе, достигнутом властями в процессе повышения потенциала учреждений путем предоставления персонала, ответственного за планирование, разработку, мониторинг и оценку государственной политики, чтобы она соответствовала стандартам ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799366398.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, брюссель, украина, евросоюз
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Брюссель, Украина, Евросоюз
14:04 05.10.2022
 
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС

Власти Молдавии создадут 35 рабочих групп, чтобы изменить законы под стандарты ЕС

© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительственная комиссия по европейской интеграции собралась на заседание, чтобы оценить степень реализации реформ и определить действия, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем. В повестку дня были включены ряд тем, в том числе анализ реализации Плана действий, предложенного Европейской комиссией,.. и создание 35 ответственных рабочих групп для приведения национального законодательства в соответствие с европейским", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
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Премьер республики Наталья Гаврилица отметила, что только от властей Молдавии будет зависеть, как быстро страна сможет справиться с поставленными задачами, чтобы стать членом ЕС.
Члены комиссии рассказали о прогрессе, достигнутом властями в процессе повышения потенциала учреждений путем предоставления персонала, ответственного за планирование, разработку, мониторинг и оценку государственной политики, чтобы она соответствовала стандартам ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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В миреНаталья ГаврилицаМолдавияБрюссельУкраинаЕвросоюз
 
 
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