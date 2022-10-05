https://ria.ru/20221005/moldaviya-1821692954.html

Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС

Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС - РИА Новости, 05.10.2022

Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС

Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:04

2022-10-05T14:04

2022-10-05T14:04

в мире

наталья гаврилица

молдавия

брюссель

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152243/74/1522437432_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_33fc8c215cb6636b799ccd27a08ad68a.jpg

КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты, сообщила пресс-служба правительства."Правительственная комиссия по европейской интеграции собралась на заседание, чтобы оценить степень реализации реформ и определить действия, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем. В повестку дня были включены ряд тем, в том числе анализ реализации Плана действий, предложенного Европейской комиссией,.. и создание 35 ответственных рабочих групп для приведения национального законодательства в соответствие с европейским", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Премьер республики Наталья Гаврилица отметила, что только от властей Молдавии будет зависеть, как быстро страна сможет справиться с поставленными задачами, чтобы стать членом ЕС.Члены комиссии рассказали о прогрессе, достигнутом властями в процессе повышения потенциала учреждений путем предоставления персонала, ответственного за планирование, разработку, мониторинг и оценку государственной политики, чтобы она соответствовала стандартам ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.

https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799366398.html

https://ria.ru/20220625/moldaviya-1798110560.html

молдавия

брюссель

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, наталья гаврилица, молдавия, брюссель, украина, евросоюз