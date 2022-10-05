https://ria.ru/20221005/moldaviya-1821692954.html
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС - РИА Новости, 05.10.2022
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС
Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:04
2022-10-05T14:04
2022-10-05T14:04
в мире
наталья гаврилица
молдавия
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евросоюз
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КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты, сообщила пресс-служба правительства."Правительственная комиссия по европейской интеграции собралась на заседание, чтобы оценить степень реализации реформ и определить действия, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем. В повестку дня были включены ряд тем, в том числе анализ реализации Плана действий, предложенного Европейской комиссией,.. и создание 35 ответственных рабочих групп для приведения национального законодательства в соответствие с европейским", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.Премьер республики Наталья Гаврилица отметила, что только от властей Молдавии будет зависеть, как быстро страна сможет справиться с поставленными задачами, чтобы стать членом ЕС.Члены комиссии рассказали о прогрессе, достигнутом властями в процессе повышения потенциала учреждений путем предоставления персонала, ответственного за планирование, разработку, мониторинг и оценку государственной политики, чтобы она соответствовала стандартам ЕС.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799366398.html
https://ria.ru/20220625/moldaviya-1798110560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наталья гаврилица, молдавия, брюссель, украина, евросоюз
В мире, Наталья Гаврилица, Молдавия, Брюссель, Украина, Евросоюз
Власти Молдавии готовятся изменить законы под стандарты ЕС
Власти Молдавии создадут 35 рабочих групп, чтобы изменить законы под стандарты ЕС
КИШИНЕВ, 5 окт - РИА Новости. Власти Молдавии провели первое заседание комиссии по евроинтеграции и обсудили необходимость реформ в различных областях и создания 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты, сообщила пресс-служба правительства.
"Правительственная комиссия по европейской интеграции собралась на заседание, чтобы оценить степень реализации реформ и определить действия, которые необходимо предпринять в ближайшем будущем. В повестку дня были включены ряд тем, в том числе анализ реализации Плана действий, предложенного Европейской комиссией,.. и создание 35 ответственных рабочих групп для приведения национального законодательства в соответствие с европейским", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Премьер республики Наталья Гаврилица
отметила, что только от властей Молдавии будет зависеть, как быстро страна сможет справиться с поставленными задачами, чтобы стать членом ЕС.
Члены комиссии рассказали о прогрессе, достигнутом властями в процессе повышения потенциала учреждений путем предоставления персонала, ответственного за планирование, разработку, мониторинг и оценку государственной политики, чтобы она соответствовала стандартам ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии
статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.