https://ria.ru/20221005/mobilizovannye-1821676818.html

Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных

Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных - РИА Новости, 05.10.2022

Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных

Ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром, заявил журналистам... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:06

2022-10-05T13:06

2022-10-05T13:06

специальная военная операция на украине

александр бурков

омская область

россия

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Губернатор Александр Бурков заявил, что власти Омской области ищут механизм решения вопроса с назначением единовременной выплаты призванным в рамках частичной мобилизации."Потому что это дополнительные расходы. Много программа развития работает в регионах, и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о сложностях Омской области с выплатами мобилизованным.Песков уточнил, что у некоторых регионов есть резерв прочности, у других он минимальный или отсутствует."Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html

https://ria.ru/20221005/svo-1821596323.html

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

александр бурков, омская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, дмитрий песков, общество