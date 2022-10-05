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Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/mobilizovannye-1821676818.html
Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных
Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных - РИА Новости, 05.10.2022
Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных
Ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром, заявил журналистам... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:06
2022-10-05T13:06
специальная военная операция на украине
александр бурков
омская область
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Губернатор Александр Бурков заявил, что власти Омской области ищут механизм решения вопроса с назначением единовременной выплаты призванным в рамках частичной мобилизации."Потому что это дополнительные расходы. Много программа развития работает в регионах, и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о сложностях Омской области с выплатами мобилизованным.Песков уточнил, что у некоторых регионов есть резерв прочности, у других он минимальный или отсутствует."Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821646564.html
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александр бурков, омская область, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Александр Бурков, Омская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Общество
13:06 05.10.2022
 
Песков прокомментировал нехватку средств в регионах для мобилизованных

Песков: проблема нехватки средств в регионах на поддержку мобилизованных будет решаться

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ситуации с возможной нехваткой средств на поддержку мобилизованных в ряде регионов будут решаться во взаимодействии с федеральным центром, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Губернатор Александр Бурков заявил, что власти Омской области ищут механизм решения вопроса с назначением единовременной выплаты призванным в рамках частичной мобилизации.
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"Потому что это дополнительные расходы. Много программа развития работает в регионах, и большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас появилась дополнительная нагрузка", - сказал Песков журналистам, комментируя данные о сложностях Омской области с выплатами мобилизованным.
Песков уточнил, что у некоторых регионов есть резерв прочности, у других он минимальный или отсутствует.
"Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться", - добавил Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БурковОмская областьРоссияЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы РФДмитрий ПесковОбщество
 
 
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