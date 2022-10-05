https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821739165.html

Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации

Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022

Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации

Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию,... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:06

2022-10-05T16:06

2022-10-05T16:26

частичная мобилизация в россии

безопасность

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить коррективы, заявил президент РФ Владимир Путин."Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленные Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821737054.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин, россия