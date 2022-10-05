https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821739165.html
Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации
Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации
Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию,... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:06
2022-10-05T16:06
2022-10-05T16:26
частичная мобилизация в россии
безопасность
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Министерство обороны России не внесло вовремя в нормативно-правовую базу заявленную информацию о категориях граждан, не попадающих под частичную мобилизацию, поэтому сейчас приходится вносить коррективы, заявил президент РФ Владимир Путин."Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, и их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли, и поэтому представленные Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны, и приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221005/otsrochka-1821737054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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частичная мобилизация в россии, безопасность, владимир путин, россия
Частичная мобилизация в России, Безопасность, Владимир Путин, Россия
16:06 05.10.2022 (обновлено: 16:26 05.10.2022)
Путин рассказал об ошибках во время частичной мобилизации
Президент Путин: Минобороны не внесло вовремя изменения по списку мобилизуемых