https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821736182.html

Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин

Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022

Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:00

2022-10-05T16:00

2022-10-05T18:29

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов."Этот указ вступает в силу со дня его подписания. То есть сегодня. Я его два часа назад уже подписал", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Он добавил, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2022 года - "с момента выхода первого указа на этот счёт".Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программа ординатуры и ассистентуры, стажировки.Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента