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Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:00
2022-10-05T18:29
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов."Этот указ вступает в силу со дня его подписания. То есть сегодня. Я его два часа назад уже подписал", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Он добавил, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2022 года - "с момента выхода первого указа на этот счёт".Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программа ординатуры и ассистентуры, стажировки.Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
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частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
16:00 05.10.2022 (обновлено: 18:29 05.10.2022)
 
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин

Президент Путин сообщил, что отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов.
"Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли", - сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Этот указ вступает в силу со дня его подписания. То есть сегодня. Я его два часа назад уже подписал", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Он добавил, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2022 года - "с момента выхода первого указа на этот счёт".
Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программа ординатуры и ассистентуры, стажировки.
Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧастичная мобилизация в РоссииРоссияВладимир ПутинОбществоНавигатор абитуриента
 
 
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