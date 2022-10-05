https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821736182.html
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2022
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:00
2022-10-05T16:00
2022-10-05T18:29
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
общество
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов."Этот указ вступает в силу со дня его подписания. То есть сегодня. Я его два часа назад уже подписал", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".Он добавил, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2022 года - "с момента выхода первого указа на этот счёт".Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программа ординатуры и ассистентуры, стажировки.Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, россия, владимир путин, общество, навигатор абитуриента
Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Общество, Навигатор абитуриента
16:00 05.10.2022 (обновлено: 18:29 05.10.2022)
Отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов, заявил Путин
Президент Путин сообщил, что отсрочка по мобилизации распространяется на аспирантов
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил что подписал документы об отсрочке от мобилизации для тех, кто учится в вечернее время, аспирантов и ординаторов.
"Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли", - сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
"Этот указ вступает в силу со дня его подписания. То есть сегодня. Я его два часа назад уже подписал", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Он добавил, что указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 декабря 2022 года - "с момента выхода первого указа на этот счёт".
Путин уточнил, что отсрочка от призыва на службу по мобилизации предоставляется впервые получающим образование соответствующего уровня по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучениям. Также право на отсрочку есть в образовательных и научных организациях по имеющим госаккредитацию образовательным программам среднего и высшего профессионального образования, в том числе программа ординатуры и ассистентуры, стажировки.
Также отсрочку могут получить обучающиеся в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в том числе в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров, а также духовных образовательных организациях.