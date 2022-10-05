https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821717070.html

В Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации

В Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022

В Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации

Первый этап частичной мобилизации полностью завершен в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:11

2022-10-05T15:11

2022-10-05T15:11

специальная военная операция на украине

дмитрий махонин

пермский край

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821493569_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_dbda523091ccec45ae7462fa943d9206.jpg

ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Первый этап частичной мобилизации полностью завершен в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."По данным военкоматов, оповещено и отправлено 100% резервистов, планируемых к призыву на первом этапе", — сказал Махонин на заседании краевого правительства.Он подчеркнул, что регион будет оказывать помощь резервистам, обеспечивая всем необходимым. "Своих бросать не будем. Оказание помощи будет происходить по мере необходимости, все время, пока люди будут проходить подготовку и будут отправляться в воинскую часть", — пояснил губернатор.Первая группа мобилизованных жителей Пермского края из сборного пункта военного комиссариата региона была отправлена 26 сентября, после этого автобусы с резервистами уходили к местам боевого слаживания ежедневно до 30 сентября.

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий махонин, пермский край, частичная мобилизация в россии