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В Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации
В Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 05.10.2022
В Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации
Первый этап частичной мобилизации полностью завершен в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:11
2022-10-05T15:11
2022-10-05T15:11
специальная военная операция на украине
дмитрий махонин
пермский край
частичная мобилизация в россии
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ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Первый этап частичной мобилизации полностью завершен в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин."По данным военкоматов, оповещено и отправлено 100% резервистов, планируемых к призыву на первом этапе", — сказал Махонин на заседании краевого правительства.Он подчеркнул, что регион будет оказывать помощь резервистам, обеспечивая всем необходимым. "Своих бросать не будем. Оказание помощи будет происходить по мере необходимости, все время, пока люди будут проходить подготовку и будут отправляться в воинскую часть", — пояснил губернатор.Первая группа мобилизованных жителей Пермского края из сборного пункта военного комиссариата региона была отправлена 26 сентября, после этого автобусы с резервистами уходили к местам боевого слаживания ежедневно до 30 сентября.
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РИА Новости
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РИА Новости
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дмитрий махонин, пермский край, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Махонин, Пермский край, Частичная мобилизация в России
В Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации
Губернатор Махонин: в Пермском крае завершили первый этап частичной мобилизации
ПЕРМЬ, 5 окт - РИА Новости. Первый этап частичной мобилизации полностью завершен в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"По данным военкоматов, оповещено и отправлено 100% резервистов, планируемых к призыву на первом этапе", — сказал Махонин на заседании краевого правительства.
Он подчеркнул, что регион будет оказывать помощь резервистам, обеспечивая всем необходимым. "Своих бросать не будем. Оказание помощи будет происходить по мере необходимости, все время, пока люди будут проходить подготовку и будут отправляться в воинскую часть", — пояснил губернатор.
Первая группа мобилизованных жителей Пермского края из сборного пункта военного комиссариата региона была отправлена 26 сентября, после этого автобусы с резервистами уходили к местам боевого слаживания ежедневно до 30 сентября.