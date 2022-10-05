https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821657785.html

"Объясняем.рф" разъяснил условия мобилизации детей одиноких родителей

"Объясняем.рф" разъяснил условия мобилизации детей одиноких родителей - РИА Новости, 05.10.2022

"Объясняем.рф" разъяснил условия мобилизации детей одиноких родителей

Единственных детей одиноких родителей не будут мобилизовать, если за ними некому ухаживать, сообщили в среду на правительственном портале "Объясняем.рф". РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:12

2022-10-05T12:12

2022-10-05T12:12

частичная мобилизация в россии

общество

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Единственных детей одиноких родителей не будут мобилизовать, если за ними некому ухаживать, сообщили в среду на правительственном портале "Объясняем.рф"."Такого ребёнка мобилизовать не могут, если он занят постоянным уходом за родителем, нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе либо имеющим инвалидность I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону осуществлять такой уход. Подтверждением факта осуществления такого ухода является заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы о постороннем постоянном уходе либо справка об инвалидности I группы", - говорится в сообщении.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Сергей Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, общество, россия