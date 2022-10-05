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Мобилизованным будут оформлять карты "Мир" - РИА Новости, 05.10.2022
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Мобилизованным будут оформлять карты "Мир"
Мобилизованным будут оформлять карты "Мир" - РИА Новости, 05.10.2022
Мобилизованным будут оформлять карты "Мир"
Мобилизованные граждане получат карты "Мир" для начисления жалования по прибытию в воинскую часть, если у них ранее их не было, сообщили в среду на портале... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:19
2022-10-05T11:19
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные граждане получат карты "Мир" для начисления жалования по прибытию в воинскую часть, если у них ранее их не было, сообщили в среду на портале "Объясняем.рф".Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
11:19 05.10.2022
 
Мобилизованным будут оформлять карты "Мир"

"Объясняем.рф": мобилизованным будут оформлять карты "Мир" при заступлении в часть

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные граждане получат карты "Мир" для начисления жалования по прибытию в воинскую часть, если у них ранее их не было, сообщили в среду на портале "Объясняем.рф".
"Карта "Мир" будет оформлена военнослужащему по прибытии в воинскую часть", - говорится в ответе на вопрос, как оформляется карта для мобилизованных, если нет своей карты "Мир".
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
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