https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821636253.html

Мобилизованным будут оформлять карты "Мир"

Мобилизованным будут оформлять карты "Мир" - РИА Новости, 05.10.2022

Мобилизованным будут оформлять карты "Мир"

Мобилизованные граждане получат карты "Мир" для начисления жалования по прибытию в воинскую часть, если у них ранее их не было, сообщили в среду на портале... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T11:19

2022-10-05T11:19

2022-10-05T11:19

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные граждане получат карты "Мир" для начисления жалования по прибытию в воинскую часть, если у них ранее их не было, сообщили в среду на портале "Объясняем.рф".Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821620806.html

украина

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность