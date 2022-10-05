Мобилизованным будут оформлять карты "Мир"
"Объясняем.рф": мобилизованным будут оформлять карты "Мир" при заступлении в часть
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, на улице вблизи Новосибирского высшего военно-командного училища. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные граждане получат карты "Мир" для начисления жалования по прибытию в воинскую часть, если у них ранее их не было, сообщили в среду на портале "Объясняем.рф".
"Карта "Мир" будет оформлена военнослужащему по прибытии в воинскую часть", - говорится в ответе на вопрос, как оформляется карта для мобилизованных, если нет своей карты "Мир".
Частичная мобилизация в России была объявлена указом президента Владимира Путина 21 сентября. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии боевого соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.