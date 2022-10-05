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Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных - РИА Новости, 05.10.2022
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Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных
Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных - РИА Новости, 05.10.2022
Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных
Семьи мобилизованных в Москве получат от столичных властей единовременную материальную помощь, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:20
2022-10-05T11:16
общество
москва
сергей собянин
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Семьи мобилизованных в Москве получат от столичных властей единовременную материальную помощь, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин."В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. No 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" предоставляется оказание единовременной материальной помощи", - говорится в указе.Дети мобилизованных москвичей будут освобождены от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, а также будут вне очереди зачислены в детские сады по достижении возраста 1,5 лет."Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут получить следующие меры поддержки. Для детей: внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет; внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи; освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов", - сообщил Собянин.Мэр отметил, что также будет предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание школьникам с 1 по 11 классы, и одноразовое горячее питание студентам городских колледжей. "(Будет - ред.) первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1 по 6 классы, а также освобождение от оплаты продленки; освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления", - добавил он.Также будет осуществлена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста, содействие в поиске работы членам семьи, оказание психологической помощи семье и содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья.Указом также предусматривается "оказание организациями социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I или II группы социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании независимо от состава семьи и без учета уровня доходов семьи".Кроме того, для пожилых родственников будет предоставлено первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.Семьям мобилизованных москвичей, которым будет недостаточно мер поддержки, помогут в индивидуальном порядке, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее сообщалось, что Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных москвичей."Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных... Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", - написал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, частичная мобилизация в россии
Общество, Москва, Сергей Собянин, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
10:20 05.10.2022 (обновлено: 11:16 05.10.2022)
 
Собянин подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных

Собянин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей мобилизованных

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Семьи мобилизованных в Москве получат от столичных властей единовременную материальную помощь, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации семьям военнослужащих, призванных Военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. No 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" предоставляется оказание единовременной материальной помощи", - говорится в указе.
Дети мобилизованных москвичей будут освобождены от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов, а также будут вне очереди зачислены в детские сады по достижении возраста 1,5 лет.
"Со дня убытия мобилизованного на пункт сбора военнослужащих члены его семьи могут получить следующие меры поддержки. Для детей: внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 лет; внеочередной перевод в другой детский сад или школу, приближенные к месту жительства семьи; освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов", - сообщил Собянин.
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Мэр отметил, что также будет предоставлено бесплатное двухразовое горячее питание школьникам с 1 по 11 классы, и одноразовое горячее питание студентам городских колледжей. "(Будет - ред.) первоочередное зачисление в группы продленного дня школьников с 1 по 6 классы, а также освобождение от оплаты продленки; освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и органам местного самоуправления", - добавил он.
Также будет осуществлена организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования супруги и детей трудоспособного возраста, содействие в поиске работы членам семьи, оказание психологической помощи семье и содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья.
Указом также предусматривается "оказание организациями социального обслуживания, включенными в Реестр поставщиков социальных услуг города Москвы, семье, воспитывающей ребенка-инвалида, и членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I или II группы социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, признанных в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании независимо от состава семьи и без учета уровня доходов семьи".
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Кроме того, для пожилых родственников будет предоставлено первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи.
Семьям мобилизованных москвичей, которым будет недостаточно мер поддержки, помогут в индивидуальном порядке, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семьям мобилизованных москвичей.
"Для получения помощи необходимо обратиться в Центр поддержки семей мобилизованных... Специалисты Центра самым внимательным образом рассмотрят ситуацию в каждой конкретной семье. И если перечисленных выше мер поддержки будет недостаточно, постараются помочь в индивидуальном порядке", - написал Собянин.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваСергей СобянинЧастичная мобилизация в России
 
 
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