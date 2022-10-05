В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию
В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию и огневой подготовке
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
САМАРА, 5 окт – РИА Новости. Мобилизованные в ходе частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.
"Мобилизованные граждане приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области. Практические действия проходят на полигоне Межвидового учебного центра Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, под руководством опытных офицеров личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В, совершенствует навыки передвижения на поле боя. Медицинские инструктора проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи.
Отмечается, что сейчас проходит этап индивидуальной подготовки, затем мобилизованные военнослужащие научаться действовать в составе взводов, рот и батальонов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.