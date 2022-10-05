https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821610796.html

В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию

В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию - РИА Новости, 05.10.2022

В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию

Мобилизованные в ходе частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области, сообщает в среду РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T09:28

2022-10-05T09:28

2022-10-05T09:28

в мире

владимир путин

сергей шойгу

ульяновская область

россия

украина

ак-74

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821503088_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_ff3797d1bd49aa9b6c8cf9fa938e1d37.jpg

САМАРА, 5 окт – РИА Новости. Мобилизованные в ходе частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа."Мобилизованные граждане приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области. Практические действия проходят на полигоне Межвидового учебного центра Центрального военного округа", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, под руководством опытных офицеров личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В, совершенствует навыки передвижения на поле боя. Медицинские инструктора проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи.Отмечается, что сейчас проходит этап индивидуальной подготовки, затем мобилизованные военнослужащие научаться действовать в составе взводов, рот и батальонов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821604424.html

https://ria.ru/20221004/azarov-1821575258.html

ульяновская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, сергей шойгу, ульяновская область, россия, украина, ак-74, частичная мобилизация в россии