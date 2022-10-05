Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821610796.html
В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию
В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию - РИА Новости, 05.10.2022
В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию
Мобилизованные в ходе частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области, сообщает в среду РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T09:28
2022-10-05T09:28
в мире
владимир путин
сергей шойгу
ульяновская область
россия
украина
ак-74
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821503088_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_ff3797d1bd49aa9b6c8cf9fa938e1d37.jpg
САМАРА, 5 окт – РИА Новости. Мобилизованные в ходе частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа."Мобилизованные граждане приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области. Практические действия проходят на полигоне Межвидового учебного центра Центрального военного округа", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, под руководством опытных офицеров личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В, совершенствует навыки передвижения на поле боя. Медицинские инструктора проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи.Отмечается, что сейчас проходит этап индивидуальной подготовки, затем мобилизованные военнослужащие научаться действовать в составе взводов, рот и батальонов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821604424.html
https://ria.ru/20221004/azarov-1821575258.html
ульяновская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821503088_0:0:2532:1898_1920x0_80_0_0_711aea111997b17f398b48f3acb74b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, сергей шойгу, ульяновская область, россия, украина, ак-74, частичная мобилизация в россии
В мире, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Ульяновская область, Россия, Украина, АК-74, Частичная мобилизация в России
09:28 05.10.2022
 
В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию

В Ульяновской области мобилизованные приступили к боевому слаживанию и огневой подготовке

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 5 окт – РИА Новости. Мобилизованные в ходе частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.
"Мобилизованные граждане приступили к боевому слаживанию и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Ульяновской области. Практические действия проходят на полигоне Межвидового учебного центра Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
Подготовка призванных в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
08:36Специальная военная операция на Украине
Глава Норильска рассказал о быте мобилизованных в Омске
По данным пресс-службы, под руководством опытных офицеров личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В, совершенствует навыки передвижения на поле боя. Медицинские инструктора проводят занятия по оказанию первой медицинской помощи.
Отмечается, что сейчас проходит этап индивидуальной подготовки, затем мобилизованные военнослужащие научаться действовать в составе взводов, рот и батальонов.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных
Вчера, 22:36
Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки мобилизованных
 
В миреВладимир ПутинСергей ШойгуУльяновская областьРоссияУкраинаАК-74Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала