https://ria.ru/20221005/minekonomrazvitiya-1821694615.html

Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий

Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий - РИА Новости, 05.10.2022

Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий

Единую свободную экономическую зону (СЭЗ) с преференциальным режимом для инвесторов планируется создать на новых территориях РФ по аналогии с Крымом и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:08

2022-10-05T14:08

2022-10-05T14:08

экономика

россия

луганская народная республика

украина

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луганская область

лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Единую свободную экономическую зону (СЭЗ) с преференциальным режимом для инвесторов планируется создать на новых территориях РФ по аналогии с Крымом и Севастополем, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.Президент РФ Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие договоры о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России."...Планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении Минэкономразвития.Для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик, заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, чьи слова приводит пресс-служба."Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Железнодорожная сеть этих территорий одна из самых плотных на постсоветском пространстве... Этот потенциал властями Украины был серьезно не дофинансирован и требует значительных инвестиций", - сказал Назаров.По его оценке, которая приводится в пресс-релизе, принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по основным отраслям: в металлургии на 20%, в угольной отрасли на 6%, в производстве зерновых - более чем на 10%, подсолнечника - более чем на 20%. При этом ВРП новых регионов в течение пяти лет может достичь около 3 триллионов рублей.МЭР уточняет, что особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на 10 лет от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, а в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5%. Режим СЭЗ также освобождает от налога на имущество на 10 лет и от земельного налога на три года. Также предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% на весь срок существования свободной экономической зоны.

https://ria.ru/20221004/zerno-1821389918.html

https://ria.ru/20221003/selkhoz-1821071698.html

https://ria.ru/20221005/nalogovaya-1821625342.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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