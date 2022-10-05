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Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий - РИА Новости, 05.10.2022
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Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий
Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий - РИА Новости, 05.10.2022
Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий
Единую свободную экономическую зону (СЭЗ) с преференциальным режимом для инвесторов планируется создать на новых территориях РФ по аналогии с Крымом и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:08
2022-10-05T14:08
экономика
россия
луганская народная республика
украина
в мире
луганская область
лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Единую свободную экономическую зону (СЭЗ) с преференциальным режимом для инвесторов планируется создать на новых территориях РФ по аналогии с Крымом и Севастополем, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.Президент РФ Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие договоры о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России."...Планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении Минэкономразвития.Для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик, заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, чьи слова приводит пресс-служба."Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Железнодорожная сеть этих территорий одна из самых плотных на постсоветском пространстве... Этот потенциал властями Украины был серьезно не дофинансирован и требует значительных инвестиций", - сказал Назаров.По его оценке, которая приводится в пресс-релизе, принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по основным отраслям: в металлургии на 20%, в угольной отрасли на 6%, в производстве зерновых - более чем на 10%, подсолнечника - более чем на 20%. При этом ВРП новых регионов в течение пяти лет может достичь около 3 триллионов рублей.МЭР уточняет, что особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на 10 лет от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, а в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5%. Режим СЭЗ также освобождает от налога на имущество на 10 лет и от земельного налога на три года. Также предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% на весь срок существования свободной экономической зоны.
https://ria.ru/20221004/zerno-1821389918.html
https://ria.ru/20221003/selkhoz-1821071698.html
https://ria.ru/20221005/nalogovaya-1821625342.html
россия
луганская народная республика
украина
луганская область
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экономика, россия, луганская народная республика, украина, в мире, луганская область, лнр, донецкая народная республика, донецкая область, днр, херсонская область , запорожская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), мэр, сергей назаров, республика крым, севастополь
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, В мире, Луганская область, ЛНР, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, ДНР, Херсонская область , Запорожская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), МЭР, Сергей Назаров, Республика Крым, Севастополь
14:08 05.10.2022
 
Минэкономразвития оценило экономический потенциал присоединенных территорий

Минэкономразвития пообещало реализовать экономический потенциал присоединенных регионов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Единую свободную экономическую зону (СЭЗ) с преференциальным режимом для инвесторов планируется создать на новых территориях РФ по аналогии с Крымом и Севастополем, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, ратифицирующие договоры о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
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"...Планируется принятие федерального закона о создании единой свободной экономической зоны на все новые территории с преференциальным режимом для инвесторов, в рамках которого будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции, по аналогии с мерами, предусмотренными в свободной экономической зоне Республики Крым и г. Севастополя", - говорится в сообщении Минэкономразвития.
Для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик, заявил замминистра экономического развития Сергей Назаров, чьи слова приводит пресс-служба.
"Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области являются регионами с большой диверсификацией экономик, в том числе в сфере тяжелой промышленности, высокотехнологичного сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и энергетики. Железнодорожная сеть этих территорий одна из самых плотных на постсоветском пространстве... Этот потенциал властями Украины был серьезно не дофинансирован и требует значительных инвестиций", - сказал Назаров.
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По его оценке, которая приводится в пресс-релизе, принятие новых территорий позволит обеспечить прирост общероссийских показателей по основным отраслям: в металлургии на 20%, в угольной отрасли на 6%, в производстве зерновых - более чем на 10%, подсолнечника - более чем на 20%. При этом ВРП новых регионов в течение пяти лет может достичь около 3 триллионов рублей.
МЭР уточняет, что особый режим предусматривает в качестве основных льгот освобождение на 10 лет от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет, а в бюджет региона уплачивается в размере не более 13,5%. Режим СЭЗ также освобождает от налога на имущество на 10 лет и от земельного налога на три года. Также предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% на весь срок существования свободной экономической зоны.
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На новых территориях открыли российские налоговые отделения
 
ЭкономикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ миреЛуганская областьЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьДНРХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)МЭРСергей НазаровРеспублика КрымСевастополь
 
 
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