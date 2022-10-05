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Китайские и зарубежные исследователи назвали точную массу Млечного Пути

Китайские и зарубежные исследователи назвали точную массу Млечного Пути - РИА Новости, 05.10.2022

Китайские и зарубежные исследователи назвали точную массу Млечного Пути

Группа исследователей, состоящая из китайских и зарубежных ученых, точно измерила массу Млечного Пути (Галактика), заявив, что она примерно в 550 миллиардов раз РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:13

2022-10-05T17:13

2022-10-05T17:13

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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа исследователей, состоящая из китайских и зарубежных ученых, точно измерила массу Млечного Пути (Галактика), заявив, что она примерно в 550 миллиардов раз превышает массу Солнца.Результаты исследования были недавно опубликованы в британском научном журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества.Данный показатель почти вполовину меньше среднего значения, измеренного другими исследовательскими группами, согласно которому Млечный Путь был примерно в 1 триллион раз тяжелее Солнца."Это означает, что в Галактике гораздо меньше несветящейся, но гравитационной темной материи, чем предполагалось ранее", - добавила она.По ее словам, масса имеет решающее значение для понимания динамики Галактики. Однако в ее оценке наблюдалась высокая неопределенность из-за ограниченности наблюдений.В этом исследовании ученые получили результаты, основанные на данных китайского оптического телескопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) и спутника Gaia Европейского космического агентства.Большая выборка спектроскопических данных, предоставленная LAMOSTом, является одним из главных преимуществ этого исследования по сравнению с другими, подчеркнула Сюэ Сянсян.В состав данной исследовательской группы вошли ученые из университета "Санься" (Китай), Национальной астрономической обсерватории при АНК, технологического университета Суинберна (Австралия), шанхайского университета Цзяотун (Китай) и др.

https://ria.ru/20220909/mineral-1815646442.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, европейское космическое агентство, космос - риа наука