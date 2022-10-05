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Китайские и зарубежные исследователи назвали точную массу Млечного Пути
Китайские и зарубежные исследователи назвали точную массу Млечного Пути - РИА Новости, 05.10.2022
Китайские и зарубежные исследователи назвали точную массу Млечного Пути
Группа исследователей, состоящая из китайских и зарубежных ученых, точно измерила массу Млечного Пути (Галактика), заявив, что она примерно в 550 миллиардов раз РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:13
2022-10-05T17:13
2022-10-05T17:13
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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа исследователей, состоящая из китайских и зарубежных ученых, точно измерила массу Млечного Пути (Галактика), заявив, что она примерно в 550 миллиардов раз превышает массу Солнца.Результаты исследования были недавно опубликованы в британском научном журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества.Данный показатель почти вполовину меньше среднего значения, измеренного другими исследовательскими группами, согласно которому Млечный Путь был примерно в 1 триллион раз тяжелее Солнца."Это означает, что в Галактике гораздо меньше несветящейся, но гравитационной темной материи, чем предполагалось ранее", - добавила она.По ее словам, масса имеет решающее значение для понимания динамики Галактики. Однако в ее оценке наблюдалась высокая неопределенность из-за ограниченности наблюдений.В этом исследовании ученые получили результаты, основанные на данных китайского оптического телескопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) и спутника Gaia Европейского космического агентства.Большая выборка спектроскопических данных, предоставленная LAMOSTом, является одним из главных преимуществ этого исследования по сравнению с другими, подчеркнула Сюэ Сянсян.В состав данной исследовательской группы вошли ученые из университета "Санься" (Китай), Национальной астрономической обсерватории при АНК, технологического университета Суинберна (Австралия), шанхайского университета Цзяотун (Китай) и др.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, европейское космическое агентство, космос - риа наука
Россия-Китай: Главное, Китай, Европейское космическое агентство, Космос - РИА Наука
МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное".
Группа исследователей, состоящая из китайских и зарубежных ученых, точно измерила массу Млечного Пути (Галактика), заявив, что она примерно в 550 миллиардов раз превышает массу Солнца.
Результаты исследования были недавно опубликованы в британском научном журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества.
Данный показатель почти вполовину меньше среднего значения, измеренного другими исследовательскими группами, согласно которому Млечный Путь был примерно в 1 триллион раз тяжелее Солнца.
"Наши последние результаты показывают, что Млечный Путь может быть "тоньше", чем мы думали", - заявила член вышеупомянутой исследовательской группы и доктор Национальной астрономической обсерватории при Академии наук Китая (АНК) Сюэ Сянсян.
"Это означает, что в Галактике гораздо меньше несветящейся, но гравитационной темной материи, чем предполагалось ранее", - добавила она.
По ее словам, масса имеет решающее значение для понимания динамики Галактики. Однако в ее оценке наблюдалась высокая неопределенность из-за ограниченности наблюдений.
В этом исследовании ученые получили результаты, основанные на данных китайского оптического телескопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) и спутника Gaia Европейского космического агентства
.
Большая выборка спектроскопических данных, предоставленная LAMOSTом, является одним из главных преимуществ этого исследования по сравнению с другими, подчеркнула Сюэ Сянсян.
"Образец не только большой по количеству и охвату, но и фиксирует трехмерное (3D) положение, 3D-скорость и содержание металла в каждой звезде", - добавила она.
В состав данной исследовательской группы вошли ученые из университета "Санься" (Китай
), Национальной астрономической обсерватории при АНК, технологического университета Суинберна (Австралия
), шанхайского университета Цзяотун (Китай) и др.