https://ria.ru/20221005/lnr-1821620078.html

В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 05.10.2022

В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек и три бронетранспортера, сообщила в среду народная милиция ЛНР. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:14

2022-10-05T10:14

2022-10-05T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек и три бронетранспортера, сообщила в среду народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три бронетранспортера; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 110 человек личного состава, три танка, 15 бронетранспортеров, 16 единиц специальной автомобильной техники.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.

https://ria.ru/20221005/lnr-1821613215.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика