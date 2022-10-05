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В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/lnr-1821620078.html
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки - РИА Новости, 05.10.2022
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек и три бронетранспортера, сообщила в среду народная милиция ЛНР. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:14
2022-10-05T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек и три бронетранспортера, сообщила в среду народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три бронетранспортера; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Во вторник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 110 человек личного состава, три танка, 15 бронетранспортеров, 16 единиц специальной автомобильной техники.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
https://ria.ru/20221005/lnr-1821613215.html
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика
10:14 05.10.2022
 
В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных за сутки

В ЛНР сообщили об уничтожении до 50 украинских военных и трех БТР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР
Боец МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец МВД ЛНР . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 50 человек и три бронетранспортера, сообщила в среду народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава, три бронетранспортера; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Во вторник народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 110 человек личного состава, три танка, 15 бронетранспортеров, 16 единиц специальной автомобильной техники.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:35
Путин подписал закон о принятии ЛНР в состав России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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