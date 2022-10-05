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Курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля
Курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля - РИА Новости, 05.10.2022
Курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,613 рубля, до 59,4043 рубля, курс евро - на 1,8888 рубля, до 58,0613 рубля, следует РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:30
2022-10-05T16:30
2022-10-05T16:30
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,613 рубля, до 59,4043 рубля, курс евро - на 1,8888 рубля, до 58,0613 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля, евро — до 58,06 рубля