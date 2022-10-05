https://ria.ru/20221005/kurs-1821748772.html

Курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля

Курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля - РИА Новости, 05.10.2022

Курс доллара на четверг вырос до 59,4 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,613 рубля, до 59,4043 рубля, курс евро - на 1,8888 рубля, до 58,0613 рубля, следует РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:30

2022-10-05T16:30

2022-10-05T16:30

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,613 рубля, до 59,4043 рубля, курс евро - на 1,8888 рубля, до 58,0613 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)