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Курс евро поднялся выше 58 рублей
Курс евро поднялся выше 58 рублей - РИА Новости, 05.10.2022
Курс евро поднялся выше 58 рублей
Рубль днем в среду ослабляется к евро, курс которого уже превышал круглый уровень в 58 рублей впервые с 26 сентября, доллар также перешел к росту, следует из... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:49
2022-10-05T12:49
2022-10-05T12:49
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рубль днем в среду ослабляется к евро, курс которого уже превышал круглый уровень в 58 рублей впервые с 26 сентября, доллар также перешел к росту, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск повышался на 27 копеек - до 59,22 рубля, евро - на 1,52 рубля, до 57,92 рубля.Минутами ранее евро обновил максимум с 26 сентября, поднявшись до 58,035 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс евро поднялся выше 58 рублей
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 58 рублей впервые с 26 сентября