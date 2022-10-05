https://ria.ru/20221005/kurs-1821669858.html

Курс евро поднялся выше 58 рублей

Курс евро поднялся выше 58 рублей - РИА Новости, 05.10.2022

Курс евро поднялся выше 58 рублей

Рубль днем в среду ослабляется к евро, курс которого уже превышал круглый уровень в 58 рублей впервые с 26 сентября, доллар также перешел к росту, следует из... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:49

2022-10-05T12:49

2022-10-05T12:49

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рубль днем в среду ослабляется к евро, курс которого уже превышал круглый уровень в 58 рублей впервые с 26 сентября, доллар также перешел к росту, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 12.39 мск повышался на 27 копеек - до 59,22 рубля, евро - на 1,52 рубля, до 57,92 рубля.Минутами ранее евро обновил максимум с 26 сентября, поднявшись до 58,035 рубля.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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