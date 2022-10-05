Рейтинг@Mail.ru
Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/kredity-1821660272.html
Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы
Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы - РИА Новости, 05.10.2022
Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы
Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:21
2022-10-05T12:21
новосибирская область
андрей травников
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820395288_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_bb33a93d13f484810bf92c4e400d4d25.jpg
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и активации карт военнослужащих, сообщил журналистам замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.Консультационный центр для мобилизованных в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области открыт на базе Новосибирского высшего военно-командного училища 3 октября по поручению губернатора региона для оперативного разрешения вопросов военнослужащих, в том числе индивидуального характера."Первые три дня работы созданного правительством Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова консультационного центра по вопросам мобилизации показали его высокую востребованность среди военнослужащих: здесь рассмотрено уже более тысячи вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных граждан, социальной поддержки, отсрочки кредитных платежей и многого другого", - рассказал замгубернатора.Он пояснил, что в работе консультационного центра принимают участие ведомства, исходя из запросов мобилизованных, и заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. В настоящее время в центре работают судебные приставы, представители банков и Центрального банка РФ, военкомата, представители общественной приемной губернатора Новосибирской области, органов социальной защиты. По итогам первого дня работы были приглашены представители налоговых органов."Более половины обращений касается вопросов предоставления кредитных каникул и вопросы, связанные с открытием и активацией карт. Более 100 обращений было к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения были по военкоматам. Поскольку у нас представители и других субъектов здесь, то были обращения и по другим территориям, коллеги консультировали, делали информационный обмен", - сообщил Нелюбов.Он также отметил, что есть обращения по вопросам социальной поддержки семей и близких мобилизованных. Многие беспокоятся об обеспечении семей дровами, положенными выплатами и так далее. Оперативно необходимые доверенности оформляет нотариус.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821321153.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820395288_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_9eb3f33b89a09e3ea7f3b24679d4671d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, андрей травников, частичная мобилизация в россии
Новосибирская область, Андрей Травников, Частичная мобилизация в России
12:21 05.10.2022
 

Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Мобилизованные граждане на торжественной церемонии выдачи оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и активации карт военнослужащих, сообщил журналистам замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Консультационный центр для мобилизованных в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области открыт на базе Новосибирского высшего военно-командного училища 3 октября по поручению губернатора региона для оперативного разрешения вопросов военнослужащих, в том числе индивидуального характера.
"Первые три дня работы созданного правительством Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова консультационного центра по вопросам мобилизации показали его высокую востребованность среди военнослужащих: здесь рассмотрено уже более тысячи вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных граждан, социальной поддержки, отсрочки кредитных платежей и многого другого", - рассказал замгубернатора.
Он пояснил, что в работе консультационного центра принимают участие ведомства, исходя из запросов мобилизованных, и заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. В настоящее время в центре работают судебные приставы, представители банков и Центрального банка РФ, военкомата, представители общественной приемной губернатора Новосибирской области, органов социальной защиты. По итогам первого дня работы были приглашены представители налоговых органов.
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:10
Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке
"Более половины обращений касается вопросов предоставления кредитных каникул и вопросы, связанные с открытием и активацией карт. Более 100 обращений было к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения были по военкоматам. Поскольку у нас представители и других субъектов здесь, то были обращения и по другим территориям, коллеги консультировали, делали информационный обмен", - сообщил Нелюбов.
Он также отметил, что есть обращения по вопросам социальной поддержки семей и близких мобилизованных. Многие беспокоятся об обеспечении семей дровами, положенными выплатами и так далее. Оперативно необходимые доверенности оформляет нотариус.
 
Новосибирская областьАндрей ТравниковЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала