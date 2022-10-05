https://ria.ru/20221005/kredity-1821660272.html

Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы

Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы - РИА Новости, 05.10.2022

Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы

Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:21

2022-10-05T12:21

2022-10-05T12:21

новосибирская область

андрей травников

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и активации карт военнослужащих, сообщил журналистам замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.Консультационный центр для мобилизованных в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области открыт на базе Новосибирского высшего военно-командного училища 3 октября по поручению губернатора региона для оперативного разрешения вопросов военнослужащих, в том числе индивидуального характера."Первые три дня работы созданного правительством Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова консультационного центра по вопросам мобилизации показали его высокую востребованность среди военнослужащих: здесь рассмотрено уже более тысячи вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных граждан, социальной поддержки, отсрочки кредитных платежей и многого другого", - рассказал замгубернатора.Он пояснил, что в работе консультационного центра принимают участие ведомства, исходя из запросов мобилизованных, и заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. В настоящее время в центре работают судебные приставы, представители банков и Центрального банка РФ, военкомата, представители общественной приемной губернатора Новосибирской области, органов социальной защиты. По итогам первого дня работы были приглашены представители налоговых органов."Более половины обращений касается вопросов предоставления кредитных каникул и вопросы, связанные с открытием и активацией карт. Более 100 обращений было к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения были по военкоматам. Поскольку у нас представители и других субъектов здесь, то были обращения и по другим территориям, коллеги консультировали, делали информационный обмен", - сообщил Нелюбов.Он также отметил, что есть обращения по вопросам социальной поддержки семей и близких мобилизованных. Многие беспокоятся об обеспечении семей дровами, положенными выплатами и так далее. Оперативно необходимые доверенности оформляет нотариус.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821321153.html

новосибирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, андрей травников, частичная мобилизация в россии