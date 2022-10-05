https://ria.ru/20221005/kredity-1821660272.html
Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы
Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы - РИА Новости, 05.10.2022
Новосибирских мобилизованных чаще всего интересуют кредитные каникулы
Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:21
2022-10-05T12:21
2022-10-05T12:21
новосибирская область
андрей травников
частичная мобилизация в россии
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НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и активации карт военнослужащих, сообщил журналистам замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.Консультационный центр для мобилизованных в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области открыт на базе Новосибирского высшего военно-командного училища 3 октября по поручению губернатора региона для оперативного разрешения вопросов военнослужащих, в том числе индивидуального характера."Первые три дня работы созданного правительством Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова консультационного центра по вопросам мобилизации показали его высокую востребованность среди военнослужащих: здесь рассмотрено уже более тысячи вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных граждан, социальной поддержки, отсрочки кредитных платежей и многого другого", - рассказал замгубернатора.Он пояснил, что в работе консультационного центра принимают участие ведомства, исходя из запросов мобилизованных, и заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. В настоящее время в центре работают судебные приставы, представители банков и Центрального банка РФ, военкомата, представители общественной приемной губернатора Новосибирской области, органов социальной защиты. По итогам первого дня работы были приглашены представители налоговых органов."Более половины обращений касается вопросов предоставления кредитных каникул и вопросы, связанные с открытием и активацией карт. Более 100 обращений было к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения были по военкоматам. Поскольку у нас представители и других субъектов здесь, то были обращения и по другим территориям, коллеги консультировали, делали информационный обмен", - сообщил Нелюбов.Он также отметил, что есть обращения по вопросам социальной поддержки семей и близких мобилизованных. Многие беспокоятся об обеспечении семей дровами, положенными выплатами и так далее. Оперативно необходимые доверенности оформляет нотариус.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821321153.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, андрей травников, частичная мобилизация в россии
Новосибирская область, Андрей Травников, Частичная мобилизация в России
НОВОСИБИРСК, 5 окт – РИА Новости. Более половины обращений резервистов, призванных в Вооруженные силы России по частичной мобилизации, касаются вопросов предоставления кредитных каникул и активации карт военнослужащих, сообщил журналистам замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Консультационный центр для мобилизованных в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области открыт на базе Новосибирского высшего военно-командного училища 3 октября по поручению губернатора региона для оперативного разрешения вопросов военнослужащих, в том числе индивидуального характера.
"Первые три дня работы созданного правительством Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова
консультационного центра по вопросам мобилизации показали его высокую востребованность среди военнослужащих: здесь рассмотрено уже более тысячи вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных граждан, социальной поддержки, отсрочки кредитных платежей и многого другого", - рассказал замгубернатора.
Он пояснил, что в работе консультационного центра принимают участие ведомства, исходя из запросов мобилизованных, и заверил, что ни одно обращение не останется без внимания. В настоящее время в центре работают судебные приставы, представители банков и Центрального банка РФ, военкомата, представители общественной приемной губернатора Новосибирской области, органов социальной защиты. По итогам первого дня работы были приглашены представители налоговых органов.
"Более половины обращений касается вопросов предоставления кредитных каникул и вопросы, связанные с открытием и активацией карт. Более 100 обращений было к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения были по военкоматам. Поскольку у нас представители и других субъектов здесь, то были обращения и по другим территориям, коллеги консультировали, делали информационный обмен", - сообщил Нелюбов.
Он также отметил, что есть обращения по вопросам социальной поддержки семей и близких мобилизованных. Многие беспокоятся об обеспечении семей дровами, положенными выплатами и так далее. Оперативно необходимые доверенности оформляет нотариус.