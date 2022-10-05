https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821656317.html

В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2512 случаев COVID-19, 30 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:07

2022-10-05T12:07

2022-10-05T12:07

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2512 случаев COVID-19, 30 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2512, госпитализировано - 194 человек, выздоровело - 3565 человек, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1442 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 205 456 случаев коронавируса, выздоровели 3 005 315 человек, умерли 46 164 человека.

https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821107364.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19