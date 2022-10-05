https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821656317.html
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2512 случаев COVID-19, 30 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:07
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2512 случаев COVID-19, 30 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2512, госпитализировано - 194 человек, выздоровело - 3565 человек, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1442 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 205 456 случаев коронавируса, выздоровели 3 005 315 человек, умерли 46 164 человека.
https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821107364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2512 случаев COVID-19