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В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821656317.html
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2512 случаев COVID-19, 30 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:07
2022-10-05T12:07
распространение коронавируса
москва
коронавирус в россии
общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2512 случаев COVID-19, 30 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2512, госпитализировано - 194 человек, выздоровело - 3565 человек, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 1442 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 205 456 случаев коронавируса, выздоровели 3 005 315 человек, умерли 46 164 человека.
https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821107364.html
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москва, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Общество, Коронавирус COVID-19
12:07 05.10.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 194 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2512 случаев COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2512 случаев COVID-19, 30 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 2512, госпитализировано - 194 человек, выздоровело - 3565 человек, 30 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 1442 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 205 456 случаев коронавируса, выздоровели 3 005 315 человек, умерли 46 164 человека.
Николай Малышев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 11:48Распространение коронавируса
Новая волна COVID-19 ожидается в России в начале зимы, заявил эксперт
 
Распространение коронавирусаМоскваКоронавирус в РоссииОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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