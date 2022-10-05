https://ria.ru/20221005/konkurs-1821816313.html

Самарский проект победил в народном голосовании конкурса "ПРОФ-IT"

Самарский проект победил в народном голосовании конкурса "ПРОФ-IT" - РИА Новости, 05.10.2022

Самарский проект победил в народном голосовании конкурса "ПРОФ-IT"

Проект "Карта жителя Самарской области" стал победителем в народном голосовании X всероссийского конкурса "ПРОФ-IT", сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:40

2022-10-05T19:40

2022-10-05T19:40

общество

технологии

дмитрий азаров

самарская область

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САМАРА, 5 окт – РИА Новости. Проект "Карта жителя Самарской области" стал победителем в народном голосовании X всероссийского конкурса "ПРОФ-IT", сообщила пресс-служба правительства региона."В рамках работы X всероссийского конкурса "ПРОФ-IT" состоялось награждение лучших электронных сервисов, разработанных для получения государственных услуг по итогам народного голосования, которое проходило с 15 по 29 сентября. По итогам голосования за "Карту жителя Самарской области" было отдано больше всего голосов", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, премия была учреждена в 2019 году с целью получения обратной связи от жителей, непосредственных пользователей сервисов. В этом году на право стать лучшими сервисами претендовали 84 проекта из 35 регионов.Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется по инициативе губернатора региона Дмитрия Азарова. "Давайте объединим усилия на благо всех жителей региона и выпустим совместную, единую самарскую социальную карту, организовав в дополнение к ней мобильное приложение, информирующее, где, когда, в каких сетях, какие скидки и преимущества есть. А нам, органам власти, это даст возможность информировать людей о тех мероприятиях, которые организуют на муниципальном, государственном уровне", – сказал Азаров в послании депутатам Самарской губдумы и жителям региона в феврале 2020 года.По данным пресс-службы, на сегодняшний день к проекту "Карта жителя Самарской области" присоединились более 35 тысяч жителей региона. Сервис создан на базе карты "Мир", его пользователям доступно проведение банковских операций, оплата проезда в общественном транспорте, использование государственных электронных сервисов, а также предъявление карты в качестве полиса ОМС. "Карта жителя Самарской области" позволяет воспользоваться более чем 150 предложениями от партнеров проекта в рамках программы лояльности."Карта жителя Самарской области" - один из любимых проектов компании "Открытый код". Мы как разработчик высокотехнологичных продуктов всегда с большим воодушевлением работаем над задачами, которые напрямую влияют на повышение качества жизни людей. "Карта жителя" - это точка сбора удобных и важных сервисов", - отметил управляющий компанией "Открытый код" Олег Сурнин.По словам руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константина Преснякова, проект "Карта жителя Самарской области" активно развивается, внедряются новые сервисы, появляются новые партнеры. "Сегодня можно уверенно сказать, что "Карта жителя Самарской области" – один из лучших цифровых проектов для жителей региона", - сказал Пресняков."Победа в народном голосовании – это свидетельство того, что мы все делаем правильно. Проект ориентирован на создание ценностей для каждого жителя региона", – добавил заместитель директора ГБУ СО "Цифровой регион" Максим Карсаков.

https://ria.ru/20221004/azarov-1821557806.html

https://ria.ru/20220923/vystavka-1818994539.html

самарская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, дмитрий азаров, самарская область