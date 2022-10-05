https://ria.ru/20221005/kapsula-1821702636.html

Капсулу времени заложили при строительстве школы в Мытищах

Капсулу времени заложили при строительстве школы в Мытищах - РИА Новости, 05.10.2022

Капсулу времени заложили при строительстве школы в Мытищах

Капсулу времени с посланием потомкам заложили в фундамент строящейся школы на 1650 мест в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:34

2022-10-05T14:34

2022-10-05T14:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

мытищи

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821702200_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_00c868c92dd224340d40045f643214f6.jpg

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Капсулу времени с посланием потомкам заложили в фундамент строящейся школы на 1650 мест в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие первый заместитель министра жилищной политики Людмила Ращепкина, глава городского округа Юлия Купецкая, а также замруководителя дирекции по Московской области девелопера ПИК Николай Екимов."В Подмосковье идет активное строительство школ и детских садов. Сегодня в Мытищах, в ЖК "Ярославский" мы закладываем капсулу с посланием потомкам в фундамент школы, в которой после завершения строительства будут учиться 1650 детей", - приводятся слова Ращепкиной.Согласно справке ведомства, общая площадь нового образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в будущей школе расположат актовый зал, библиотеку с читальными зонами, столовую с двумя обеденными залами, а также помещения для занятий спортом и хореографией.

https://ria.ru/20220823/balashikha-1811480489.html

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, мытищи, образование - общество