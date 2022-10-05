https://ria.ru/20221005/kapsula-1821702636.html
Капсулу времени заложили при строительстве школы в Мытищах
Капсулу времени заложили при строительстве школы в Мытищах - РИА Новости, 05.10.2022
Капсулу времени заложили при строительстве школы в Мытищах
Капсулу времени с посланием потомкам заложили в фундамент строящейся школы на 1650 мест в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:34
2022-10-05T14:34
2022-10-05T14:34
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Капсулу времени с посланием потомкам заложили в фундамент строящейся школы на 1650 мест в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие первый заместитель министра жилищной политики Людмила Ращепкина, глава городского округа Юлия Купецкая, а также замруководителя дирекции по Московской области девелопера ПИК Николай Екимов."В Подмосковье идет активное строительство школ и детских садов. Сегодня в Мытищах, в ЖК "Ярославский" мы закладываем капсулу с посланием потомкам в фундамент школы, в которой после завершения строительства будут учиться 1650 детей", - приводятся слова Ращепкиной.Согласно справке ведомства, общая площадь нового образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в будущей школе расположат актовый зал, библиотеку с читальными зонами, столовую с двумя обеденными залами, а также помещения для занятий спортом и хореографией.
https://ria.ru/20220823/balashikha-1811480489.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), общество, мытищи, образование - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Мытищи, Образование - Общество
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Капсулу времени с посланием потомкам заложили в фундамент строящейся школы на 1650 мест в городском округе Мытищи Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
В торжественной церемонии закладки капсулы приняли участие первый заместитель министра жилищной политики Людмила Ращепкина, глава городского округа Юлия Купецкая, а также замруководителя дирекции по Московской области девелопера ПИК
Николай Екимов.
"В Подмосковье идет активное строительство школ и детских садов. Сегодня в Мытищах, в ЖК "Ярославский" мы закладываем капсулу с посланием потомкам в фундамент школы, в которой после завершения строительства будут учиться 1650 детей", - приводятся слова Ращепкиной.
Согласно справке ведомства, общая площадь нового образовательного учреждения составит 22 тысячи квадратных метров. Помимо учебных классов, в будущей школе расположат актовый зал, библиотеку с читальными зонами, столовую с двумя обеденными залами, а также помещения для занятий спортом и хореографией.