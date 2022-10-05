https://ria.ru/20221005/kabardino-balkariya-1821687298.html
В горах Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к урочищу Джилы-Су
В горах Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к урочищу Джилы-Су - РИА Новости, 05.10.2022
В горах Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к урочищу Джилы-Су
В горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии 5 октября сошел сель и перекрыл дорогу в урочище Джилы-Су, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:56
2022-10-05T16:56
2022-10-05T16:56
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НАЛЬЧИК, 5 окт — РИА Новости. В горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии 5 октября сошел сель и перекрыл дорогу в урочище Джилы-Су, сообщает правительство региона."В 11.15 сошел селевой поток, перекрывший движение на автодороге Кисловодск — Долина Нарзанов — Джилы-Су — Эльбрус на 59-м километре", — говорится в заявлении.В настоящее время в урочище заблокированы 20 граждан и четыре автомобиля."По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты дорожной службы перебрасывают технику к месту происшествия, в ближайшие часы они приступят к ликвидации последствий стихии", — уточняет правительство.Урочище Джилы-Су известно своими термальными источниками, которые привлекают туристов и местных жителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, эльбрус, кисловодск, зольский район
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Эльбрус, Кисловодск, Зольский район
В горах Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к урочищу Джилы-Су
В горах Кабардино-Балкарии сель перекрыл дорогу к популярному у туристов урочищу Джилы-Су
НАЛЬЧИК, 5 окт — РИА Новости. В горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии 5 октября сошел сель и перекрыл дорогу в урочище Джилы-Су, сообщает правительство региона.
"В 11.15 сошел селевой поток, перекрывший движение на автодороге Кисловодск
— Долина Нарзанов — Джилы-Су — Эльбрус
на 59-м километре", — говорится в заявлении.
В настоящее время в урочище заблокированы 20 граждан и четыре автомобиля.
"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Специалисты дорожной службы перебрасывают технику к месту происшествия, в ближайшие часы они приступят к ликвидации последствий стихии", — уточняет правительство.
Урочище Джилы-Су известно своими термальными источниками, которые привлекают туристов и местных жителей.