https://ria.ru/20221005/istoriya-1821726711.html

Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании

Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании - РИА Новости, 05.10.2022

Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании

Надо не допустить ситуации, чтобы преподавание истории искажалось, нужно передать детям нравственный и культурный код российского народа, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:35

2022-10-05T15:35

2022-10-05T16:03

владимир путин

россия

образование - общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Надо не допустить ситуации, чтобы преподавание истории искажалось, нужно передать детям нравственный и культурный код российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

https://ria.ru/20220913/istoriya-1816362542.html

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"Исключить попытки навязать детям извращенное толкование истории" – Путин "Исключить попытки навязать детям извращенное толкование истории" – Путин 2022-10-05T15:35 true PT0M31S

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владимир путин, россия, образование - общество