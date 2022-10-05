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Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании
Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании
Надо не допустить ситуации, чтобы преподавание истории искажалось, нужно передать детям нравственный и культурный код российского народа, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:35
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владимир путин
россия
образование - общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Надо не допустить ситуации, чтобы преподавание истории искажалось, нужно передать детям нравственный и культурный код российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
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"Исключить попытки навязать детям извращенное толкование истории" – Путин
"Исключить попытки навязать детям извращенное толкование истории" – Путин
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владимир путин, россия, образование - общество
Владимир Путин, Россия, Образование - Общество
15:35 05.10.2022 (обновлено: 16:03 05.10.2022)
 
Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании

Президент России Путин призвал не допустить искажения истории при преподавании

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Надо не допустить ситуации, чтобы преподавание истории искажалось, нужно передать детям нравственный и культурный код российского народа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прежде всего нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа. Исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращенное толкование истории", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
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