https://ria.ru/20221005/investor-1821786560.html

Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода

Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода - РИА Новости, 05.10.2022

Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода

Власти Ингушетии определили инвестора для строительства многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей, его до... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:58

2022-10-05T17:58

2022-10-05T17:58

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

экономика

россия

малгобекский район

российский экологический оператор

сбербанк россии

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НАЛЬЧИК, 5 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии определили инвестора для строительства многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей, его до конца 2024 года построит компания ООО "Экомашгрупп", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Инвестор для строительства в Ингушетии многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей определен. Это компания ООО "Экомашгрупп", которая является крупнейшим в России разработчиком и производителем мусороперерабатывающего оборудования", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он пояснил, что первые мощности по глубокой переработке твердых коммунальных отходов с участком для компостирования и захоронения планируется запустить уже к концу 2024 года в Малгобекском районе республики."Предприятие будет заниматься утилизацией ПЭТ бутылок, твердого пластика, отработанных шин, древесных отходов, а также обезвреживанием и компостированием. Региональный оператор "Экосистема" будет доставлять на многофункциональный мусорный полигон бытовые отходы, вредные отбросы из медицинских, социальных учреждений и предприятий со всего региона для их дальнейшей переработки", - отметил глава Ингушетии.Он добавил, что объект позволит создать в регионе 250-300 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составят более 1,5 миллиарда рублей."Строительство мусороперерабатывающего комплекса может серьезно повлиять на экологическое благополучие региона и здоровье всех его жителей", - подчеркнул Калиматов.В пресс-службе главы региона сообщили, что концессионер проекта – ООО "Экомашгрупп" станет единым оператором именно по переработке ТКО и берет на себя все задачи по созданию и управлению объектом. Финансовыми партнерами проекта являются ППК "Российский экологический оператор" и ПАО "Сбербанк".

https://ria.ru/20220929/ingushetiya-1820366808.html

https://ria.ru/20220927/ingushetiya-1819840863.html

россия

малгобекский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

махмуд-али калиматов, экономика, россия, малгобекский район, российский экологический оператор, сбербанк россии