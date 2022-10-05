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Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода - РИА Новости, 05.10.2022
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Республика Ингушетия
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Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода
Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода - РИА Новости, 05.10.2022
Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода
Власти Ингушетии определили инвестора для строительства многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей, его до... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:58
2022-10-05T17:58
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
экономика
россия
малгобекский район
российский экологический оператор
сбербанк россии
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НАЛЬЧИК, 5 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии определили инвестора для строительства многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей, его до конца 2024 года построит компания ООО "Экомашгрупп", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов."Инвестор для строительства в Ингушетии многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей определен. Это компания ООО "Экомашгрупп", которая является крупнейшим в России разработчиком и производителем мусороперерабатывающего оборудования", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.Он пояснил, что первые мощности по глубокой переработке твердых коммунальных отходов с участком для компостирования и захоронения планируется запустить уже к концу 2024 года в Малгобекском районе республики."Предприятие будет заниматься утилизацией ПЭТ бутылок, твердого пластика, отработанных шин, древесных отходов, а также обезвреживанием и компостированием. Региональный оператор "Экосистема" будет доставлять на многофункциональный мусорный полигон бытовые отходы, вредные отбросы из медицинских, социальных учреждений и предприятий со всего региона для их дальнейшей переработки", - отметил глава Ингушетии.Он добавил, что объект позволит создать в регионе 250-300 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составят более 1,5 миллиарда рублей."Строительство мусороперерабатывающего комплекса может серьезно повлиять на экологическое благополучие региона и здоровье всех его жителей", - подчеркнул Калиматов.В пресс-службе главы региона сообщили, что концессионер проекта – ООО "Экомашгрупп" станет единым оператором именно по переработке ТКО и берет на себя все задачи по созданию и управлению объектом. Финансовыми партнерами проекта являются ППК "Российский экологический оператор" и ПАО "Сбербанк".
https://ria.ru/20220929/ingushetiya-1820366808.html
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россия
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махмуд-али калиматов, экономика, россия, малгобекский район, российский экологический оператор, сбербанк россии
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Экономика, Россия, Малгобекский район, Российский экологический оператор, Сбербанк России
17:58 05.10.2022
 
Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода

Ингушетия нашла инвестора строительства мусороперерабатывающего завода за два млрд рублей

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкАрка "Аланские ворота" при въезде в город Магас
Арка Аланские ворота при въезде в город Магас - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Арка "Аланские ворота" при въезде в город Магас. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии определили инвестора для строительства многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей, его до конца 2024 года построит компания ООО "Экомашгрупп", сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Инвестор для строительства в Ингушетии многофункционального мусороперерабатывающего комплекса стоимостью более 2 миллиардов рублей определен. Это компания ООО "Экомашгрупп", которая является крупнейшим в России разработчиком и производителем мусороперерабатывающего оборудования", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что первые мощности по глубокой переработке твердых коммунальных отходов с участком для компостирования и захоронения планируется запустить уже к концу 2024 года в Малгобекском районе республики.
"Предприятие будет заниматься утилизацией ПЭТ бутылок, твердого пластика, отработанных шин, древесных отходов, а также обезвреживанием и компостированием. Региональный оператор "Экосистема" будет доставлять на многофункциональный мусорный полигон бытовые отходы, вредные отбросы из медицинских, социальных учреждений и предприятий со всего региона для их дальнейшей переработки", - отметил глава Ингушетии.
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Глава Ингушетии рассказал о мерах повышения инвестпривлекательности региона
Он добавил, что объект позволит создать в регионе 250-300 новых рабочих мест, а налоговые отчисления составят более 1,5 миллиарда рублей.
"Строительство мусороперерабатывающего комплекса может серьезно повлиять на экологическое благополучие региона и здоровье всех его жителей", - подчеркнул Калиматов.
В пресс-службе главы региона сообщили, что концессионер проекта – ООО "Экомашгрупп" станет единым оператором именно по переработке ТКО и берет на себя все задачи по созданию и управлению объектом. Финансовыми партнерами проекта являются ППК "Российский экологический оператор" и ПАО "Сбербанк".

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Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовЭкономикаРоссияМалгобекский районРоссийский экологический операторСбербанк России
 
 
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