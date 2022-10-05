https://ria.ru/20221005/inflyatsiya-1821807043.html

Недельная инфляция в России составила 0,07 процента

Недельная инфляция в России составила 0,07 процента - РИА Новости, 05.10.2022

Недельная инфляция в России составила 0,07 процента

Недельная инфляция в РФ незначительно замедлилась - до 0,07% с 0,08% неделей ранее, с начала года по 3 октября потребительские цены выросли на 10,4%, сообщил в... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T19:07

2022-10-05T19:07

2022-10-05T19:07

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

инфляция

продукты

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ незначительно замедлилась - до 0,07% с 0,08% неделей ранее, с начала года по 3 октября потребительские цены выросли на 10,4%, сообщил в среду Росстат."За период с 27 сентября по 3 октября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,07%, с начала октября – 100,03%, с начала года – 110,40%", - говорится в сообщении.Рост цен на плодоовощную продукцию продолжился - на неделе с 27 сентября по 3 октября они выросли на 1,5% после 0,5% на предыдущей неделе. В том числе помидоры подорожали на 5,7%, огурцы – на 3,9%, бананы – на 3,2%, морковь – на 1,9%, картофель – на 1,6%, капуста – на 1,3%, свекла – на 1%. В то же время яблоки подешевели на 1,9%, лук – на 1,6%.Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 13 наименованиям. Сильнее всего вновь подешевели гречка и сахар - на 2,15% и 1,42% соответственно. Пшено снизилось в цене на 0,56%, сметана - на 0,28%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,13%, конфеты, чай, рис и мясо кур - на 0,1%.Подорожание наблюдалось по 21 наименованиям продуктов. Сильнее всего выросли цены на яйца - на 1,53%. Следом идут вареные колбасы – они подорожали на 0,38%, сосиски, сардельки - на 0,37%, говядина - на 0,33%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,31%, вермишель - на 0,3%, свинина - на 0,26%, творог и сыры - на 0,17%. Кроме того, выросли цены на баранину, мороженую рыбу, сливочное масло, сухие молочные смеси, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, ржаной хлеб, пшеничную муку, печенье – на 0,1%.Среди непродовольственных товаров первой необходимости сильнее всего прибавили в цене спички - 0,59%. Кроме того, подорожали детские подгузники - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,36%, туалетная бумага - на 0,31%, туалетное мыло - на 0,27%, хозяйственное мыло - на 0,19%, зубные пасты - на 0,16%. Одновременно цены на зубные щетки и стиральные порошки снизились на 0,1%.Электропылесосы на неделе с 27 сентября по 3 октября подешевели на 1,56%, смартфоны - на 0,7%. Телевизоры подорожали на 0,16%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - выросли на 0,02%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на мазь "Левомеколь", противовирусный "Эргоферон", анальгин, поливитамины и препарат от кашля "Ренгалин".Стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 0,62% (неделей ранее - на 0,82%).

https://ria.ru/20220929/inflyatsiya-1820405991.html

https://ria.ru/20221004/vvp-1821535646.html

https://ria.ru/20221004/vino-1821438317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, инфляция, продукты