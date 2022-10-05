https://ria.ru/20221005/gruzoperevozki-1821771888.html

Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9%

Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9% - РИА Новости, 05.10.2022

Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9%

В январе-августе 2022 года объем грузоперевозок водным транспортом в Китае вырос на 4,9% в годовом исчислении, сообщили в министерстве транспорта КНР. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:27

2022-10-05T17:27

2022-10-05T17:27

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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2022 года объем грузоперевозок водным транспортом в Китае вырос на 4,9% в годовом исчислении, сообщили в министерстве транспорта КНР.По данным ведомства, за первые восемь месяцев в стране водным транспортом было перевезено более 5,6 миллиарда тонн грузов.Только в августе объем грузоперевозок по водным путям в Китае составил 731,7 миллиона тонн.За первые восемь месяцев текущего года в провинции Хубэй (Центральный Китай) был зафиксирован самый быстрый темп роста данного показателя на 24,3% в годовом исчислении. Далее следуют провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) с ростом данного показателя на 20,5% и Хайнань (Южный Китай) с показателем на 20,3%.

https://ria.ru/20220525/gruzoperevozki-1790587926.html

китай

хубэй

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, хубэй