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Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9% - РИА Новости, 05.10.2022
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Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9%
Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9% - РИА Новости, 05.10.2022
Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9%
В январе-августе 2022 года объем грузоперевозок водным транспортом в Китае вырос на 4,9% в годовом исчислении, сообщили в министерстве транспорта КНР. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:27
2022-10-05T17:27
россия-китай: главное
китай
экономика
хубэй
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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2022 года объем грузоперевозок водным транспортом в Китае вырос на 4,9% в годовом исчислении, сообщили в министерстве транспорта КНР.По данным ведомства, за первые восемь месяцев в стране водным транспортом было перевезено более 5,6 миллиарда тонн грузов.Только в августе объем грузоперевозок по водным путям в Китае составил 731,7 миллиона тонн.За первые восемь месяцев текущего года в провинции Хубэй (Центральный Китай) был зафиксирован самый быстрый темп роста данного показателя на 24,3% в годовом исчислении. Далее следуют провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) с ростом данного показателя на 20,5% и Хайнань (Южный Китай) с показателем на 20,3%.
https://ria.ru/20220525/gruzoperevozki-1790587926.html
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китай, экономика, хубэй
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Хубэй
17:27 05.10.2022
 

Объем грузоперевозок водным транспортом в КНР вырос на 4,9%

© AP Photo / Kin CheungПорт в Гонконге, Китай
Порт в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2022 года объем грузоперевозок водным транспортом в Китае вырос на 4,9% в годовом исчислении, сообщили в министерстве транспорта КНР.
По данным ведомства, за первые восемь месяцев в стране водным транспортом было перевезено более 5,6 миллиарда тонн грузов.
Только в августе объем грузоперевозок по водным путям в Китае составил 731,7 миллиона тонн.
За первые восемь месяцев текущего года в провинции Хубэй (Центральный Китай) был зафиксирован самый быстрый темп роста данного показателя на 24,3% в годовом исчислении. Далее следуют провинции Ляонин (Северо-Восточный Китай) с ростом данного показателя на 20,5% и Хайнань (Южный Китай) с показателем на 20,3%.
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 12:06Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономикаХубэй
 
 
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