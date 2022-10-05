https://ria.ru/20221005/groznyy-1821664505.html
Кадыров поздравил Грозный с 204-ой годовщиной
Кадыров поздравил Грозный с 204-ой годовщиной - РИА Новости, 05.10.2022
Кадыров поздравил Грозный с 204-ой годовщиной
Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении с 204-ой годовщиной Грозного пообещал превратить столицу республики в "драгоценный бриллиант превосходной огранки". РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:36
2022-10-05T12:36
2022-10-05T13:20
общество
рамзан кадыров
грозный
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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении с 204-ой годовщиной Грозного пообещал превратить столицу республики в "драгоценный бриллиант превосходной огранки"."В свою очередную годовщину Грозный встречает гостей яркими огнями небоскребов, чистыми и ухоженными улицами, проспектами, изысканными архитектурными строениями и самое главное - доброжелательными и счастливыми лицами горожан. Мы будем и впредь развивать наш любимый город, делать его еще краше и современнее, пока не превратим его в драгоценный бриллиант превосходной огранки, украшающий нашу славную и прекрасную республику", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он пожелал чеченскому народу, жителям Грозного и гостям республики "мира, процветания и благополучия"."С днем рождения, Грозный! Мы любим тебя!", - добавил он.
https://ria.ru/20220514/groznyy-1788071079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, рамзан кадыров, грозный
Общество, Рамзан Кадыров, Грозный
12:36 05.10.2022 (обновлено: 13:20 05.10.2022)
Кадыров поздравил Грозный с 204-ой годовщиной
Глава Чечни Кадыров пообещал превратить Грозный в бриллиант превосходной огранки