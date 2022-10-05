https://ria.ru/20221005/groznyy-1821664505.html

Кадыров поздравил Грозный с 204-ой годовщиной

Кадыров поздравил Грозный с 204-ой годовщиной - РИА Новости, 05.10.2022

Кадыров поздравил Грозный с 204-ой годовщиной

Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении с 204-ой годовщиной Грозного пообещал превратить столицу республики в "драгоценный бриллиант превосходной огранки". РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:36

2022-10-05T12:36

2022-10-05T13:20

общество

рамзан кадыров

грозный

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ГРОЗНЫЙ, 5 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в поздравлении с 204-ой годовщиной Грозного пообещал превратить столицу республики в "драгоценный бриллиант превосходной огранки"."В свою очередную годовщину Грозный встречает гостей яркими огнями небоскребов, чистыми и ухоженными улицами, проспектами, изысканными архитектурными строениями и самое главное - доброжелательными и счастливыми лицами горожан. Мы будем и впредь развивать наш любимый город, делать его еще краше и современнее, пока не превратим его в драгоценный бриллиант превосходной огранки, украшающий нашу славную и прекрасную республику", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он пожелал чеченскому народу, жителям Грозного и гостям республики "мира, процветания и благополучия"."С днем рождения, Грозный! Мы любим тебя!", - добавил он.

https://ria.ru/20220514/groznyy-1788071079.html

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Дарья Буймова

общество, рамзан кадыров, грозный