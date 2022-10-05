Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ
Член президиума БиГ Додик назвал строительство газопровода из России приоритетом
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик.
"Думаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы успешно завершить проект. Сейчас самое главное – формирование новых структур власти, и их главной задачей будет устранить все препятствия для строительства этого газопровода. Это будет нашим приоритетом в разговорах и переговорах на уровне Боснии и Герцеговины, будем сотрудничать с теми, кто готов это поддержать. После этого, думаю, все остальное решено, у нас есть полное одобрение "Газпрома" и их готовность войти в эту инвестицию, которая станет одной из крупнейших, когда-либо бывших у Республики Сербской", - сказал Додик.
Министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич рассказал ранее в интервью РИА Новости, что власти республики планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод, связанный с газотранспортной системой Сербии, для получения газа из РФ, третью газовую электростанцию может построить "Зарубежнефть".
Проект магистрального газопровода в Республике Сербской протяженностью 325 километров, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии в районе города Биелина и принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.
РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.
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