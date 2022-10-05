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Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ - РИА Новости, 05.10.2022
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Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ
Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ - РИА Новости, 05.10.2022
Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ
Строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T17:12
2022-10-05T17:12
в мире
милорад додик
экономика
россия
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик."Думаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы успешно завершить проект. Сейчас самое главное – формирование новых структур власти, и их главной задачей будет устранить все препятствия для строительства этого газопровода. Это будет нашим приоритетом в разговорах и переговорах на уровне Боснии и Герцеговины, будем сотрудничать с теми, кто готов это поддержать. После этого, думаю, все остальное решено, у нас есть полное одобрение "Газпрома" и их готовность войти в эту инвестицию, которая станет одной из крупнейших, когда-либо бывших у Республики Сербской", - сказал Додик.Министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич рассказал ранее в интервью РИА Новости, что власти республики планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод, связанный с газотранспортной системой Сербии, для получения газа из РФ, третью газовую электростанцию может построить "Зарубежнефть".Проект магистрального газопровода в Республике Сербской протяженностью 325 километров, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии в районе города Биелина и принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20221005/dodik-1821762462.html
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в мире, милорад додик, экономика, россия, босния и герцеговина
В мире, Милорад Додик, Экономика, Россия, Босния и Герцеговина
17:12 05.10.2022
 
Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ

Член президиума БиГ Додик назвал строительство газопровода из России приоритетом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик.
"Думаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы успешно завершить проект. Сейчас самое главное – формирование новых структур власти, и их главной задачей будет устранить все препятствия для строительства этого газопровода. Это будет нашим приоритетом в разговорах и переговорах на уровне Боснии и Герцеговины, будем сотрудничать с теми, кто готов это поддержать. После этого, думаю, все остальное решено, у нас есть полное одобрение "Газпрома" и их готовность войти в эту инвестицию, которая станет одной из крупнейших, когда-либо бывших у Республики Сербской", - сказал Додик.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
16:59
РС БиГ продолжит свою политику, несмотря на давление Запада, заявил Додик
Министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич рассказал ранее в интервью РИА Новости, что власти республики планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод, связанный с газотранспортной системой Сербии, для получения газа из РФ, третью газовую электростанцию может построить "Зарубежнефть".
Проект магистрального газопровода в Республике Сербской протяженностью 325 километров, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии в районе города Биелина и принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.
РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 18:54
США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины
 
В миреМилорад ДодикЭкономикаРоссияБосния и Герцеговина
 
 
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