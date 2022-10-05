https://ria.ru/20221005/gazoprovod-1821766419.html

Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ

Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ - РИА Новости, 05.10.2022

Додик рассказал о строительстве газопровода из России в БиГ

Строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:12

2022-10-05T17:12

2022-10-05T17:12

в мире

милорад додик

экономика

россия

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Строительство нового газопровода для соединения с газотранспортной системой Сербии и получения газа из России станет приоритетом новых властей Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ), заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик."Думаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы успешно завершить проект. Сейчас самое главное – формирование новых структур власти, и их главной задачей будет устранить все препятствия для строительства этого газопровода. Это будет нашим приоритетом в разговорах и переговорах на уровне Боснии и Герцеговины, будем сотрудничать с теми, кто готов это поддержать. После этого, думаю, все остальное решено, у нас есть полное одобрение "Газпрома" и их готовность войти в эту инвестицию, которая станет одной из крупнейших, когда-либо бывших у Республики Сербской", - сказал Додик.Министр энергетики и горного дела РС БиГ Петар Джокич рассказал ранее в интервью РИА Новости, что власти республики планируют построить две газовые электростанции в расчете на планируемый магистральный газопровод, связанный с газотранспортной системой Сербии, для получения газа из РФ, третью газовую электростанцию может построить "Зарубежнефть".Проект магистрального газопровода в Республике Сербской протяженностью 325 километров, который планируется связать с газотранспортной системой Сербии в районе города Биелина и принимать газ из РФ, находится в фазе подготовки.РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году с 1 января компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20221005/dodik-1821762462.html

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821255555.html

россия

босния и герцеговина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, милорад додик, экономика, россия, босния и герцеговина