https://ria.ru/20221005/frantsiya-1821839068.html

Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой

Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой - РИА Новости, 05.10.2022

Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой

Предстоящий саммит созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС) вызвал негодование читателей местной газеты Le РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T22:07

2022-10-05T22:07

2022-10-05T23:45

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

турция

азербайджан

европа

евросоюз

совет европы

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Предстоящий саммит созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС) вызвал негодование читателей местной газеты Le Point.В статье отмечается, что это сообщество фактически оказалось дублером Совета Европы: на предстоящий саммит 6 октября в Праге приедут главы 44 государств и правительств, и среди них не будет России. При этом высказывается критика относительно состава участников: в мероприятии, помимо европейских стран, примут участие представители Турции и Азербайджана."Кончается Европа и начинается Азия? Азербайджан теперь что — европейская страна?" — задает вопрос автор. Источник газеты заявил, что представителя этого государства пригласили ради попытки разрешения конфликта с Арменией.За участие Турции выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Греция и Кипр выступили против, но в конечном счете остались в меньшинстве.Читатели издания раскритиковали политиков, прежде всего Эммануэля Макрона, за бесполезные инициативы и большое количество заявлений."Как говорила моя бабушка: "много говорят, да мало делают", — написал jupicron."Европа, а точнее узурпировавший ее место в мире Европейский Союз, — эта сила настроена не только против русских, но и против европейских народов", — заявил Deimos.По его мнению, Макрон просто служит системе, а проводимая под руководством США антироссийская политика пока лишь привела к обнищанию европейцев."Эта "Европа" в виде ЕС ничего не приносит народам Европы: ни мира, ни процветания. Европейские лидеры лишь защищают сильных мира сего и служат американским интересам", — продолжил он.Юзер добавил, что считает: ЕС не вправе представлять европейцев.Furlukin согласился с оценкой автора, что ЕПС пришел на замену Совету Европы, который просто потерял смысл и должен быть распущен."ЕПС позволит установить минимальные политические связи с Великобританией, остающейся важным политическим и военным союзником ЕС в рамках НАТО", — написал читатель."С нашей "демократией" каждая страна, которая будет выступать против, а не за, придет в упадок и станет юдолью проблем и разочарований", — прокомментировал peupeux.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220909/makron-1815592044.html

https://ria.ru/20220902/makron-1814001274.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712894.html

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