22:07 05.10.2022 (обновлено: 23:45 05.10.2022)
Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой
Макрон разозлил читателей французской газеты Le Point очередной антироссийской инициативой
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Предстоящий саммит созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС) вызвал негодование читателей местной газеты Le Point.
В статье отмечается, что это сообщество фактически оказалось дублером Совета Европы: на предстоящий саммит 6 октября в Праге приедут главы 44 государств и правительств, и среди них не будет России. При этом высказывается критика относительно состава участников: в мероприятии, помимо европейских стран, примут участие представители Турции и Азербайджана.
За участие Турции выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Греция и Кипр выступили против, но в конечном счете остались в меньшинстве.
Читатели издания раскритиковали политиков, прежде всего Эммануэля Макрона, за бесполезные инициативы и большое количество заявлений.
"Как говорила моя бабушка: "много говорят, да мало делают", — написал jupicron.
"Европа, а точнее узурпировавший ее место в мире Европейский Союз, — эта сила настроена не только против русских, но и против европейских народов", — заявил Deimos.
По его мнению, Макрон просто служит системе, а проводимая под руководством США антироссийская политика пока лишь привела к обнищанию европейцев.
"Эта "Европа" в виде ЕС ничего не приносит народам Европы: ни мира, ни процветания. Европейские лидеры лишь защищают сильных мира сего и служат американским интересам", — продолжил он.
Юзер добавил, что считает: ЕС не вправе представлять европейцев.
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Furlukin согласился с оценкой автора, что ЕПС пришел на замену Совету Европы, который просто потерял смысл и должен быть распущен.
"ЕПС позволит установить минимальные политические связи с Великобританией, остающейся важным политическим и военным союзником ЕС в рамках НАТО", — написал читатель.
"С нашей "демократией" каждая страна, которая будет выступать против, а не за, придет в упадок и станет юдолью проблем и разочарований", — прокомментировал peupeux.
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