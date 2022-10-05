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Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой - РИА Новости, 05.10.2022
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Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой
Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой - РИА Новости, 05.10.2022
Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой
Предстоящий саммит созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС) вызвал негодование читателей местной газеты Le РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:07
2022-10-05T23:45
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
турция
азербайджан
европа
евросоюз
совет европы
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Предстоящий саммит созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС) вызвал негодование читателей местной газеты Le Point.В статье отмечается, что это сообщество фактически оказалось дублером Совета Европы: на предстоящий саммит 6 октября в Праге приедут главы 44 государств и правительств, и среди них не будет России. При этом высказывается критика относительно состава участников: в мероприятии, помимо европейских стран, примут участие представители Турции и Азербайджана."Кончается Европа и начинается Азия? Азербайджан теперь что — европейская страна?" — задает вопрос автор. Источник газеты заявил, что представителя этого государства пригласили ради попытки разрешения конфликта с Арменией.За участие Турции выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Греция и Кипр выступили против, но в конечном счете остались в меньшинстве.Читатели издания раскритиковали политиков, прежде всего Эммануэля Макрона, за бесполезные инициативы и большое количество заявлений."Как говорила моя бабушка: "много говорят, да мало делают", — написал jupicron."Европа, а точнее узурпировавший ее место в мире Европейский Союз, — эта сила настроена не только против русских, но и против европейских народов", — заявил Deimos.По его мнению, Макрон просто служит системе, а проводимая под руководством США антироссийская политика пока лишь привела к обнищанию европейцев."Эта "Европа" в виде ЕС ничего не приносит народам Европы: ни мира, ни процветания. Европейские лидеры лишь защищают сильных мира сего и служат американским интересам", — продолжил он.Юзер добавил, что считает: ЕС не вправе представлять европейцев.Furlukin согласился с оценкой автора, что ЕПС пришел на замену Совету Европы, который просто потерял смысл и должен быть распущен."ЕПС позволит установить минимальные политические связи с Великобританией, остающейся важным политическим и военным союзником ЕС в рамках НАТО", — написал читатель."С нашей "демократией" каждая страна, которая будет выступать против, а не за, придет в упадок и станет юдолью проблем и разочарований", — прокомментировал peupeux.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220909/makron-1815592044.html
https://ria.ru/20220902/makron-1814001274.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, турция, азербайджан, европа, евросоюз, совет европы, нато, франция, россия
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Турция, Азербайджан, Европа, Евросоюз, Совет Европы, НАТО, Франция, Россия
22:07 05.10.2022 (обновлено: 23:45 05.10.2022)
 
Макрон разозлил французов очередной антироссийской инициативой

Макрон разозлил читателей французской газеты Le Point очередной антироссийской инициативой

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Предстоящий саммит созданного президентом Франции Эммануэлем Макроном Европейского политического сообщества (ЕПС) вызвал негодование читателей местной газеты Le Point.
В статье отмечается, что это сообщество фактически оказалось дублером Совета Европы: на предстоящий саммит 6 октября в Праге приедут главы 44 государств и правительств, и среди них не будет России. При этом высказывается критика относительно состава участников: в мероприятии, помимо европейских стран, примут участие представители Турции и Азербайджана.
"Кончается Европа и начинается Азия? Азербайджан теперь что — европейская страна?" — задает вопрос автор. Источник газеты заявил, что представителя этого государства пригласили ради попытки разрешения конфликта с Арменией.
За участие Турции выступил канцлер Германии Олаф Шольц. Греция и Кипр выступили против, но в конечном счете остались в меньшинстве.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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"Европа падет". Французы высмеяли попытки Макрона противостоять Путину
Читатели издания раскритиковали политиков, прежде всего Эммануэля Макрона, за бесполезные инициативы и большое количество заявлений.
"Как говорила моя бабушка: "много говорят, да мало делают", — написал jupicron.
"Европа, а точнее узурпировавший ее место в мире Европейский Союз, — эта сила настроена не только против русских, но и против европейских народов", — заявил Deimos.
По его мнению, Макрон просто служит системе, а проводимая под руководством США антироссийская политика пока лишь привела к обнищанию европейцев.
"Эта "Европа" в виде ЕС ничего не приносит народам Европы: ни мира, ни процветания. Европейские лидеры лишь защищают сильных мира сего и служат американским интересам", — продолжил он.
Юзер добавил, что считает: ЕС не вправе представлять европейцев.
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"Бессильный". Французы высмеяли заявление Макрона о России
Furlukin согласился с оценкой автора, что ЕПС пришел на замену Совету Европы, который просто потерял смысл и должен быть распущен.
"ЕПС позволит установить минимальные политические связи с Великобританией, остающейся важным политическим и военным союзником ЕС в рамках НАТО", — написал читатель.
"С нашей "демократией" каждая страна, которая будет выступать против, а не за, придет в упадок и станет юдолью проблем и разочарований", — прокомментировал peupeux.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 23:25
Как кредит обитателям психушки: французы высказались о приеме Украины в ЕС
 
В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцТурцияАзербайджанЕвропаЕвросоюзСовет ЕвропыНАТОФранцияРоссия
 
 
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