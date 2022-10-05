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Названа одна из ключевых сессий форума "Российская энергетическая неделя"

Названа одна из ключевых сессий форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 05.10.2022

Названа одна из ключевых сессий форума "Российская энергетическая неделя"

Сессия "Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства" входит в блок "Мировые рынки: сотрудничество для развития" деловой программы... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:23

2022-10-05T13:23

2022-10-05T13:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 окт – Фонд Росконгресс. Сессия "Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства" входит в блок "Мировые рынки: сотрудничество для развития" деловой программы юбилейного, пятого Международного Форума "Российская энергетическая неделя", который состоится с 12 по 14 октября в ЦВЗ "Манеж" (г. Москва).На фоне масштабных изменений мирового политического и экономического порядка, переориентации транспортно-логистических цепочек, энергетического кризиса, вызванного санкционной политикой западных стран и затронувшего многие государства, идея Большого Евразийского партнерства сегодня приобрела особую актуальность. Сегодня страны Большой Евразии стали центром глобальной экономической активности, подтверждением чему являются успешно развивающиеся интеграционные объединения, такие как ЕАЭС и АСЕАН, субрегиональные организации, например ШОС, а также масштабные инициативы, в частности "Один пояс – один путь". Энергетика имеет большие шансы стать одной из основ формирующегося Большого Евразийского партнерства. Вопрос надежного обеспечения энергоресурсами в условиях постковидного восстановления экономик и для будущего наращивания темпов роста становится ключевым во внешнеэкономических стратегиях евразийских государств. Как наладить взаимовыгодные и долгосрочные отношения? Как выстраивать энергетические коридоры, участвовать в научно-технологическом обмене для более широкого внедрения низкоуглеродных и безуглеродных источников энергии? Какие главные задачи стоят перед государствами Евразии? Что станет важным элементом в "фундаменте" ключевого глобального центра силы – Большого Евразийского партнерства? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты-участники сессии."Общее пространство равноправного сотрудничества – это то, что необходимо сейчас миру в период международного кризиса. И мы рады видеть поддержку наших партнеров по линиям ШОС, БРИКС, АСЕАН и других. Мы ценим это и продолжим объединение ради стабильности и развития", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.Регистрация участников и представителей СМИ проходит на официальном сайте Форума.Фонд Росконгресс– социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 188 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы