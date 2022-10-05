https://ria.ru/20221005/festival-1821753015.html
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год - РИА Новости, 05.10.2022
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год
Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:55
2022-10-05T16:55
2022-10-05T16:55
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752486513_0:215:3147:1985_1920x0_80_0_0_2a8d5faadedfa3b28c2bc40c5f2f3186.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается на сайте ведомства.Информация собирается, чтобы определить текущее состояние кинофестивального движения в стране, выработать рекомендаций по содействию в его развитии, выявить приоритетные направления. Заявки будут оцениваться по ряду критериев: значимость проекта для развития киноиндустрии в регионе, масштаб смотра (международный, всероссийский или региональный), вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, информационный охват, использование современных средств коммуникации, наличие культурной и деловой программы, роль в воспитании зрительской культуры.Прием заявок открыт до 28 октября. Срок рассмотрения – с 31 октября по 10 ноября.
https://ria.ru/20220927/kino-1819719658.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год
Минкульт начал прием информации от кинофестивалей, запланированных на 2023 год в России
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается
на сайте ведомства.
Информация собирается, чтобы определить текущее состояние кинофестивального движения в стране, выработать рекомендаций по содействию в его развитии, выявить приоритетные направления.
Заявки будут оцениваться по ряду критериев: значимость проекта для развития киноиндустрии в регионе, масштаб смотра (международный, всероссийский или региональный), вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, информационный охват, использование современных средств коммуникации, наличие культурной и деловой программы, роль в воспитании зрительской культуры.
Прием заявок открыт до 28 октября. Срок рассмотрения – с 31 октября по 10 ноября.