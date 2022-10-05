https://ria.ru/20221005/festival-1821753015.html

Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год

Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год - РИА Новости, 05.10.2022

Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год

Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:55

2022-10-05T16:55

2022-10-05T16:55

культура

новости культуры

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается на сайте ведомства.Информация собирается, чтобы определить текущее состояние кинофестивального движения в стране, выработать рекомендаций по содействию в его развитии, выявить приоритетные направления. Заявки будут оцениваться по ряду критериев: значимость проекта для развития киноиндустрии в регионе, масштаб смотра (международный, всероссийский или региональный), вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, информационный охват, использование современных средств коммуникации, наличие культурной и деловой программы, роль в воспитании зрительской культуры.Прием заявок открыт до 28 октября. Срок рассмотрения – с 31 октября по 10 ноября.

https://ria.ru/20220927/kino-1819719658.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)