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Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год - РИА Новости, 05.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221005/festival-1821753015.html
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год - РИА Новости, 05.10.2022
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год
Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:55
2022-10-05T16:55
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается на сайте ведомства.Информация собирается, чтобы определить текущее состояние кинофестивального движения в стране, выработать рекомендаций по содействию в его развитии, выявить приоритетные направления. Заявки будут оцениваться по ряду критериев: значимость проекта для развития киноиндустрии в регионе, масштаб смотра (международный, всероссийский или региональный), вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, информационный охват, использование современных средств коммуникации, наличие культурной и деловой программы, роль в воспитании зрительской культуры.Прием заявок открыт до 28 октября. Срок рассмотрения – с 31 октября по 10 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
16:55 05.10.2022
 
Минкульт начал сбор информации от кинофестивалей на 2023 год

Минкульт начал прием информации от кинофестивалей, запланированных на 2023 год в России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Министерство культуры начало сбор данных о кинофестивалях, которые планируется провести на территории России в 2023 году, сообщается на сайте ведомства.
Информация собирается, чтобы определить текущее состояние кинофестивального движения в стране, выработать рекомендаций по содействию в его развитии, выявить приоритетные направления.
Заявки будут оцениваться по ряду критериев: значимость проекта для развития киноиндустрии в регионе, масштаб смотра (международный, всероссийский или региональный), вовлеченность локального сообщества, в том числе молодежи, информационный охват, использование современных средств коммуникации, наличие культурной и деловой программы, роль в воспитании зрительской культуры.
Прием заявок открыт до 28 октября. Срок рассмотрения – с 31 октября по 10 ноября.
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КультураНовости культурыКино и сериалыМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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