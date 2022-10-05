https://ria.ru/20221005/festival-1821690949.html

Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок

Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок - РИА Новости, 05.10.2022

Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок

Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок, сообщили в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T16:15

2022-10-05T16:15

2022-10-05T16:15

туризм

вологодская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок, сообщили в пресс-службе Ростуризма.Смотр состоится в восьмой раз. Его организаторами выступят правительство Вологодской области и некоммерческое партнерство содействия кино и туризма "КиТ".В конкурсную программу войдут отечественные и зарубежные документальные фильмы, профессиональные и любительские видеоролики по нескольким номинациям, в том числе "Кругосветка по России", "Фрески Севера", "Летопись России", "Люблю тебя мой край Родной".Заявки принимаются до 1 ноября, а сам фестиваль пройдет с 30 ноября по 4 декабря 2022 года в Вологодской области.

https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html

вологодская область

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

вологодская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кино, фильмы, новости - туризм, новости культуры, туризм