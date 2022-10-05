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Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок - РИА Новости, 05.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221005/festival-1821690949.html
Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок
Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок - РИА Новости, 05.10.2022
Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок
Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок, сообщили в пресс-службе Ростуризма. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T16:15
2022-10-05T16:15
туризм
вологодская область
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
кино
фильмы
новости - туризм
новости культуры
туризм
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок, сообщили в пресс-службе Ростуризма.Смотр состоится в восьмой раз. Его организаторами выступят правительство Вологодской области и некоммерческое партнерство содействия кино и туризма "КиТ".В конкурсную программу войдут отечественные и зарубежные документальные фильмы, профессиональные и любительские видеоролики по нескольким номинациям, в том числе "Кругосветка по России", "Фрески Севера", "Летопись России", "Люблю тебя мой край Родной".Заявки принимаются до 1 ноября, а сам фестиваль пройдет с 30 ноября по 4 декабря 2022 года в Вологодской области.
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вологодская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), кино, фильмы, новости - туризм, новости культуры, туризм
Туризм, Вологодская область, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), кино, фильмы, Новости - Туризм, Новости культуры, Туризм
16:15 05.10.2022
 
Международный фестиваль "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок

Фестиваль туристических фильмов "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок

© Fotolia / Tyler OlsonЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Fotolia / Tyler Olson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм "Свидание с Россией" объявил о начале приема заявок, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
Смотр состоится в восьмой раз. Его организаторами выступят правительство Вологодской области и некоммерческое партнерство содействия кино и туризма "КиТ".
В конкурсную программу войдут отечественные и зарубежные документальные фильмы, профессиональные и любительские видеоролики по нескольким номинациям, в том числе "Кругосветка по России", "Фрески Севера", "Летопись России", "Люблю тебя мой край Родной".
Заявки принимаются до 1 ноября, а сам фестиваль пройдет с 30 ноября по 4 декабря 2022 года в Вологодской области.
Компании Москвы - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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ТуризмВологодская областьФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)кинофильмыНовости - ТуризмНовости культурыТуризм
 
 
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