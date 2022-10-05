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Жителей населенных пунктов, куда вошли украинские войска, эвакуировали - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/evakuatsiya-1821678354.html
Жителей населенных пунктов, куда вошли украинские войска, эвакуировали
Жителей населенных пунктов, куда вошли украинские войска, эвакуировали - РИА Новости, 05.10.2022
Жителей населенных пунктов, куда вошли украинские войска, эвакуировали
Жителей населенных пунктов Херсонской области, куда вошли украинские войска, эвакуировали, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:12
2022-10-05T14:50
специальная военная операция на украине
херсонская область
кирилл стремоусов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Жителей населенных пунктов Херсонской области, куда вошли украинские войска, эвакуировали, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее в среду он сообщил, что украинские войска заняли 8 населенных пунктов в "серой" зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр"."Там были люди. Были люди, которые голосовали (на референдуме – ред.). Те люди, которые эвакуировались, всех предупреждали, ведь там последние несколько дней были фактически военные действия. Все, кто хотел, они вышли. Я вчера говорил с руководством некоторых этих поселений, они все находятся сейчас на территории Бериславского района. Некоторые своих детей вывезли в Крым. Мы сделали все, чтобы над людьми не издевались", - сказал Стремоусов в эфире "России 24".
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херсонская область , кирилл стремоусов
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Кирилл Стремоусов
13:12 05.10.2022 (обновлено: 14:50 05.10.2022)
 
Жителей населенных пунктов, куда вошли украинские войска, эвакуировали

Замглавы Херсонской области Стремоусов сообщил об эвакуации восьми сел в серой зоне

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Жителей населенных пунктов Херсонской области, куда вошли украинские войска, эвакуировали, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее в среду он сообщил, что украинские войска заняли 8 населенных пунктов в "серой" зоне Херсонской области, при этом выстроенная линия обороны "не сдвинулась ни на сантиметр".
"Там были люди. Были люди, которые голосовали (на референдуме – ред.). Те люди, которые эвакуировались, всех предупреждали, ведь там последние несколько дней были фактически военные действия. Все, кто хотел, они вышли. Я вчера говорил с руководством некоторых этих поселений, они все находятся сейчас на территории Бериславского района. Некоторые своих детей вывезли в Крым. Мы сделали все, чтобы над людьми не издевались", - сказал Стремоусов в эфире "России 24".
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКирилл Стремоусов
 
 
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