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Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/energodar-1821712691.html
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.10.2022
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле украинскими войсками города с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:57
2022-10-05T15:16
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Власти Энергодара сообщили о новом обстреле украинскими войсками города с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии, используются также боевые беспилотники."ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии. Помимо этого сообщается об использовании боевиками дронов с самодельными взрывными устройствами", - сообщается в Telegram-канале администрации.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры нет, экстренные службы находятся в готовности к оказанию первой помощи и срочной эвакуации пострадавших.
https://ria.ru/20221005/zaes-1821715517.html
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энергодар, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Вооруженные силы Украины
14:57 05.10.2022 (обновлено: 15:16 05.10.2022)
 
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ

Власти Энергодара сообщили об обстреле города украинскими войсками из американских гаубиц

© РИА НовостиПоследствия обстрела Энергодара
Последствия обстрела Энергодара
© РИА Новости
Последствия обстрела Энергодара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Власти Энергодара сообщили о новом обстреле украинскими войсками города с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии, используются также боевые беспилотники.
"ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии. Помимо этого сообщается об использовании боевиками дронов с самодельными взрывными устройствами", - сообщается в Telegram-канале администрации.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры нет, экстренные службы находятся в готовности к оказанию первой помощи и срочной эвакуации пострадавших.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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