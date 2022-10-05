https://ria.ru/20221005/energodar-1821712691.html

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.10.2022

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ

Власти Энергодара сообщили о новом обстреле украинскими войсками города с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T14:57

2022-10-05T14:57

2022-10-05T15:16

специальная военная операция на украине

энергодар

происшествия

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Власти Энергодара сообщили о новом обстреле украинскими войсками города с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии, используются также боевые беспилотники."ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии. Помимо этого сообщается об использовании боевиками дронов с самодельными взрывными устройствами", - сообщается в Telegram-канале администрации.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры нет, экстренные службы находятся в готовности к оказанию первой помощи и срочной эвакуации пострадавших.

https://ria.ru/20221005/zaes-1821715517.html

энергодар

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

энергодар, происшествия, вооруженные силы украины