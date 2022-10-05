https://ria.ru/20221005/energodar-1821712691.html
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.10.2022
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле украинскими войсками города с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T14:57
2022-10-05T14:57
2022-10-05T15:16
специальная военная операция на украине
энергодар
происшествия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813241903_0:177:682:561_1920x0_80_0_0_27297658aaa516c75c83ddbcd7ecd097.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости. Власти Энергодара сообщили о новом обстреле украинскими войсками города с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии, используются также боевые беспилотники."ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии вблизи Энергодара. Стрельба ведется с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии. Помимо этого сообщается об использовании боевиками дронов с самодельными взрывными устройствами", - сообщается в Telegram-канале администрации.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры нет, экстренные службы находятся в готовности к оказанию первой помощи и срочной эвакуации пострадавших.
https://ria.ru/20221005/zaes-1821715517.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813241903_173:66:814:547_1920x0_80_0_0_aebdc245f4803f30051513adb780f8bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Происшествия, Вооруженные силы Украины
14:57 05.10.2022 (обновлено: 15:16 05.10.2022)
Власти Энергодара сообщили о новом обстреле города со стороны ВСУ
Власти Энергодара сообщили об обстреле города украинскими войсками из американских гаубиц