https://ria.ru/20221005/energetika-1821766133.html

Республика Сербская хочет сотрудничать с Россией в энергетике, заявил Додик

Республика Сербская хочет сотрудничать с Россией в энергетике, заявил Додик - РИА Новости, 05.10.2022

Республика Сербская хочет сотрудничать с Россией в энергетике, заявил Додик

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) хочет работать над разрешением энергетического кризиса совместно с РФ, Сербией и Венгрией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T17:08

2022-10-05T17:08

2022-10-05T17:08

в мире

милорад додик

россия

венгрия

республика сербская

сербия

энергетика

босния и герцеговина

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БЕЛГРАД, 5 окт – РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) хочет работать над разрешением энергетического кризиса совместно с РФ, Сербией и Венгрией, заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербского народа, лидирующий на выборах президента Республики Сербской БиГ, Милорад Додик."Перед лицом совместных вызовов, стоящих перед нами, прежде всего в энергетике, необходимо установить хорошие контакты и взаимодействие, некую разновидность экономического объединения солидарности, которое могло бы служить поддержанию энергетической стабильности, прежде всего, государств Балкан и Венгрии. Как и других стран, которые захотят участвовать", - заявил Додик агентству.По его словам, энергетика сейчас – ключевой вопрос, вокруг которого необходимо объединиться "с пониманием контекста и времени"."Эти две страны показали понимание и желание, чтобы вопрос решался с уважением к России и ко всем, и в этом смысле ясна позиция Сербии и Венгрии, которая четко озвучила свою позицию в тяжелом окружении европейских структур. Что касается нас в Республике Сербской, конечно, мы хотим быть частью объединения экономической солидарности и готовы разговаривать об этом. Мы меньше всех по масштабам во всем этом, но мы не неважные, и это может создать основы для еще более близкого сотрудничества", - указал член президиума БиГ.Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

https://ria.ru/20220922/nato-1818597363.html

https://ria.ru/20221003/vybory-1821302568.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, милорад додик, россия, венгрия, республика сербская, сербия, энергетика, босния и герцеговина