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В МИД прокомментировали возможную поездку в Еленовку экспертов ООН - РИА Новости, 05.10.2022
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В МИД прокомментировали возможную поездку в Еленовку экспертов ООН
В МИД прокомментировали возможную поездку в Еленовку экспертов ООН - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД прокомментировали возможную поездку в Еленовку экспертов ООН
Россия может гарантировать безопасность международных наблюдателей, в том числе представителей Международного Красного Креста и ООН, при поездке в ДНР для... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T11:09
2022-10-05T11:26
москва
россия
оон
в мире
сергей вершинин
денис пушилин
стефан дюжаррик
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия может гарантировать безопасность международных наблюдателей, в том числе представителей Международного Красного Креста и ООН, при поездке в ДНР для расследования обстрела Еленовки, но, тем не менее, ехать туда представители международных организаций не спешат - возможно, это просто нежелание знать правду, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке."Мы пригласили, МКК под разными причинами не смог приехать сразу, и они признали, надо сказать, по крайней мере в беседах, что это было ошибочно. Представители ООН до сих пор не приехали, потому что все это зачастую сводится к обсуждению вопросов безопасности тех, кто приезжает. Притом, что эту безопасность, естественно, российская сторона может гарантировать", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".Он добавил, что российская сторона пригласила и ООН, и Международный Красный Крест буквально на следующий день после того, как произошел обстрел.Вершинин констатировал, что в аргументациях и ООН, и МКК очень много "надуманного": "Еще мы видим, что за этим что-то стоит - нежелание, видимо, узнать правду. Нежелание посмотреть, что это были за инсценировки, и я в этот ряд добавлю Бучу и Изюм, где, понятно, эти инсценировки были произведены и где мы до сих пор официально требуем, чтобы нам предъявили список жертв Бучи просто с именами. Чтобы было понятно, что это инсценировка. Но этого пока не происходит", - сказал замглавы МИД РФ.Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников.
https://radiosputnik.ria.ru/20220922/elenovka-1818763015.html
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россия
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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москва, россия, оон, в мире, сергей вершинин, денис пушилин, стефан дюжаррик, донецкая народная республика, изюм (город), международный комитет красного креста (мккк)
Москва, Россия, ООН, В мире, Сергей Вершинин, Денис Пушилин, Стефан Дюжаррик, Донецкая Народная Республика, Изюм (город), Международный комитет Красного Креста (МККК)
11:09 05.10.2022 (обновлено: 11:26 05.10.2022)
 
В МИД прокомментировали возможную поездку в Еленовку экспертов ООН

МИД: Москва может гарантировать безопасность экспертам ООН при поездке в Еленовку

© РИА Новости / Андрей КоцБарак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Барак в лагере для военнопленных в Еленовке, разрушенный ракетным ударом ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Россия может гарантировать безопасность международных наблюдателей, в том числе представителей Международного Красного Креста и ООН, при поездке в ДНР для расследования обстрела Еленовки, но, тем не менее, ехать туда представители международных организаций не спешат - возможно, это просто нежелание знать правду, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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Генсек ООН назвал условие отправки миссии в СИЗО Еленовки
"Мы пригласили, МКК под разными причинами не смог приехать сразу, и они признали, надо сказать, по крайней мере в беседах, что это было ошибочно. Представители ООН до сих пор не приехали, потому что все это зачастую сводится к обсуждению вопросов безопасности тех, кто приезжает. Притом, что эту безопасность, естественно, российская сторона может гарантировать", - сказал Вершинин на пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Он добавил, что российская сторона пригласила и ООН, и Международный Красный Крест буквально на следующий день после того, как произошел обстрел.
Вершинин констатировал, что в аргументациях и ООН, и МКК очень много "надуманного": "Еще мы видим, что за этим что-то стоит - нежелание, видимо, узнать правду. Нежелание посмотреть, что это были за инсценировки, и я в этот ряд добавлю Бучу и Изюм, где, понятно, эти инсценировки были произведены и где мы до сих пор официально требуем, чтобы нам предъявили список жертв Бучи просто с именами. Чтобы было понятно, что это инсценировка. Но этого пока не происходит", - сказал замглавы МИД РФ.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников.
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МоскваРоссияООНВ миреСергей ВершининДенис ПушилинСтефан ДюжаррикДонецкая Народная РеспубликаИзюм (город)Международный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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