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СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар" - РИА Новости, 05.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html
СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"
СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар" - РИА Новости, 05.10.2022
СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"
Российские следователи обнаружили в ЛНР в бывшем мясоперерабатывающем цеху пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", где содержалось не РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:17
2022-10-05T13:14
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские следователи обнаружили в ЛНР в бывшем мясоперерабатывающем цеху пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", где содержалось не менее 30 задержанных и как минимум семь человек из них были замучены насмерть, сообщили в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что в ходе расследования на освобожденной территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино "была обнаружена база украинского националистического батальона "Айдар", которая была переоборудована в пыточную тюрьму, обустроенную в бывшем мясоперерабатывающем цеху". Территория базы обнесена бетонным забором с колючей проволокой, камеры оборудованы в самом цеху в бывших коптильнях."Установлены и допрошены два бывших узника, которые подробно рассказали о зверствах нацистов. В период их нахождения в плену батальона "Айдар" там содержалось не менее 30 задержанных, как минимум 7 человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что целью боевиков, в том числе, было получение выкупа с родственников."В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, содержавшихся на указанной базе батальона "Айдар", а также боевиков этого украинского нацформирования, причастных к похищениям и пыткам людей", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html
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россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
12:17 05.10.2022 (обновлено: 13:14 05.10.2022)
 
СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"

СК обнаружил в бывшем мясном цеху в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские следователи обнаружили в ЛНР в бывшем мясоперерабатывающем цеху пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", где содержалось не менее 30 задержанных и как минимум семь человек из них были замучены насмерть, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что в ходе расследования на освобожденной территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино "была обнаружена база украинского националистического батальона "Айдар", которая была переоборудована в пыточную тюрьму, обустроенную в бывшем мясоперерабатывающем цеху". Территория базы обнесена бетонным забором с колючей проволокой, камеры оборудованы в самом цеху в бывших коптильнях.
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"Установлены и допрошены два бывших узника, которые подробно рассказали о зверствах нацистов. В период их нахождения в плену батальона "Айдар" там содержалось не менее 30 задержанных, как минимум 7 человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что целью боевиков, в том числе, было получение выкупа с родственников.
"В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, содержавшихся на указанной базе батальона "Айдар", а также боевиков этого украинского нацформирования, причастных к похищениям и пыткам людей", - подчеркнули в ведомстве.
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