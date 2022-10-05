https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"

СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар" - РИА Новости, 05.10.2022

СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"

Российские следователи обнаружили в ЛНР в бывшем мясоперерабатывающем цеху пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", где содержалось не РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:17

2022-10-05T12:17

2022-10-05T13:14

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российские следователи обнаружили в ЛНР в бывшем мясоперерабатывающем цеху пыточную тюрьму украинского националистического батальона "Айдар", где содержалось не менее 30 задержанных и как минимум семь человек из них были замучены насмерть, сообщили в пресс-службе СК РФ.Отмечается, что в ходе расследования на освобожденной территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино "была обнаружена база украинского националистического батальона "Айдар", которая была переоборудована в пыточную тюрьму, обустроенную в бывшем мясоперерабатывающем цеху". Территория базы обнесена бетонным забором с колючей проволокой, камеры оборудованы в самом цеху в бывших коптильнях."Установлены и допрошены два бывших узника, которые подробно рассказали о зверствах нацистов. В период их нахождения в плену батальона "Айдар" там содержалось не менее 30 задержанных, как минимум 7 человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что целью боевиков, в том числе, было получение выкупа с родственников."В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению лиц, содержавшихся на указанной базе батальона "Айдар", а также боевиков этого украинского нацформирования, причастных к похищениям и пыткам людей", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220530/pytochnye-1791657035.html

https://ria.ru/20220503/pytochnaya-1786676535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия