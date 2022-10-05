https://ria.ru/20221005/donbass-1821654844.html

Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего

Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего - РИА Новости, 05.10.2022

Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего

Закон о вхождении ЛНР в состав РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края, заявил в среду... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:04

2022-10-05T12:04

2022-10-05T12:18

луганская народная республика

россия

политика

леонид пасечник

донбасс

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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Закон о вхождении ЛНР в состав РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края, заявил в среду временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Убежден, что акты положат начало бурному развитию Донбасса и станут залогом большого и светлого будущего Луганского края в составе нашей Великой Родины", - написал он в своем Telegram-канале."Впереди ещё много работы, и даю слово: я приложу все усилия, чтобы жизнь населения Луганской Народной Республики соответствовала российским стандартам", - написал Пасечник."Благодарю президента Российской Федерации за многолетнюю всеобъемлющую поддержку мирного населения республики и крепкий тыл", - написал он.

https://ria.ru/20221005/lnr-1821613215.html

https://ria.ru/20221005/pasechnik-1821616204.html

луганская народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, политика, леонид пасечник, донбасс