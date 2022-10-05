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Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего - РИА Новости, 05.10.2022
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Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего
Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего - РИА Новости, 05.10.2022
Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего
Закон о вхождении ЛНР в состав РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края, заявил в среду... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:04
2022-10-05T12:18
луганская народная республика
россия
политика
леонид пасечник
донбасс
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Закон о вхождении ЛНР в состав РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края, заявил в среду временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Убежден, что акты положат начало бурному развитию Донбасса и станут залогом большого и светлого будущего Луганского края в составе нашей Великой Родины", - написал он в своем Telegram-канале."Впереди ещё много работы, и даю слово: я приложу все усилия, чтобы жизнь населения Луганской Народной Республики соответствовала российским стандартам", - написал Пасечник."Благодарю президента Российской Федерации за многолетнюю всеобъемлющую поддержку мирного населения республики и крепкий тыл", - написал он.
https://ria.ru/20221005/lnr-1821613215.html
https://ria.ru/20221005/pasechnik-1821616204.html
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луганская народная республика, россия, политика, леонид пасечник, донбасс
Луганская Народная Республика, Россия, Политика, Леонид Пасечник, Донбасс
12:04 05.10.2022 (обновлено: 12:18 05.10.2022)
 
Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего

Врио главы ЛНР Пасечник: вхождение в состав России положит начало развитию Донбасса

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Закон о вхождении ЛНР в состав РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края, заявил в среду временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Убежден, что акты положат начало бурному развитию Донбасса и станут залогом большого и светлого будущего Луганского края в составе нашей Великой Родины", - написал он в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:35
Путин подписал закон о принятии ЛНР в состав России
"Впереди ещё много работы, и даю слово: я приложу все усилия, чтобы жизнь населения Луганской Народной Республики соответствовала российским стандартам", - написал Пасечник.
"Благодарю президента Российской Федерации за многолетнюю всеобъемлющую поддержку мирного населения республики и крепкий тыл", - написал он.
Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
09:50
Путин назначил Пасечника врио главы ЛНР
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияПолитикаЛеонид ПасечникДонбасс
 
 
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