https://ria.ru/20221005/donbass-1821654844.html
Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего
Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего - РИА Новости, 05.10.2022
Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего
Закон о вхождении ЛНР в состав РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края, заявил в среду... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:04
2022-10-05T12:04
2022-10-05T12:18
луганская народная республика
россия
политика
леонид пасечник
донбасс
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ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Закон о вхождении ЛНР в состав РФ положит начало бурному развитию Донбасса и станет залогом большого и светлого будущего Луганского края, заявил в среду временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Убежден, что акты положат начало бурному развитию Донбасса и станут залогом большого и светлого будущего Луганского края в составе нашей Великой Родины", - написал он в своем Telegram-канале."Впереди ещё много работы, и даю слово: я приложу все усилия, чтобы жизнь населения Луганской Народной Республики соответствовала российским стандартам", - написал Пасечник."Благодарю президента Российской Федерации за многолетнюю всеобъемлющую поддержку мирного населения республики и крепкий тыл", - написал он.
https://ria.ru/20221005/lnr-1821613215.html
https://ria.ru/20221005/pasechnik-1821616204.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, политика, леонид пасечник, донбасс
Луганская Народная Республика, Россия, Политика, Леонид Пасечник, Донбасс
12:04 05.10.2022 (обновлено: 12:18 05.10.2022)
Пасечник назвал вхождение ЛНР в состав России залогом светлого будущего
Врио главы ЛНР Пасечник: вхождение в состав России положит начало развитию Донбасса