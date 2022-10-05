Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221005/dnr-1821620934.html
В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2022
В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли, двое ранены за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, выпущено 193... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:20
2022-10-05T10:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820810003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6617ad88cf91c7de73e32ca3afa819a1.jpg
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, двое ранены за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, выпущено 193 боеприпаса по территории республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц: мужчина в Кировском районе Донецка и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки украинские войска 49 раз обстреляли территорию республики, выпустив 193 снаряда по восьми населенным пунктам. Применялась артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров, уточнило ведомство.В предыдущие сутки представительством было зафиксировано 43 обстрела территории ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820810003_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5093139a1048b0a517f9bc211f957498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:20 05.10.2022 (обновлено: 10:26 05.10.2022)
 
В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека

В ДНР за сутки после обстрелов ВСУ погибли два человека, еще двое пострадали

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, двое ранены за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, выпущено 193 боеприпаса по территории республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц: мужчина в Кировском районе Донецка и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за сутки украинские войска 49 раз обстреляли территорию республики, выпустив 193 снаряда по восьми населенным пунктам. Применялась артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров, уточнило ведомство.
В предыдущие сутки представительством было зафиксировано 43 обстрела территории ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала