https://ria.ru/20221005/dnr-1821620934.html

В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека

В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2022

В ДНР за сутки после обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека

Два мирных жителя погибли, двое ранены за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, выпущено 193... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:20

2022-10-05T10:20

2022-10-05T10:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, двое ранены за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, выпущено 193 боеприпаса по территории республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц: мужчина в Кировском районе Донецка и подросток в Червоногвардейском районе Макеевки", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки украинские войска 49 раз обстреляли территорию республики, выпустив 193 снаряда по восьми населенным пунктам. Применялась артиллерия калибром 155, 152 и 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров, уточнило ведомство.В предыдущие сутки представительством было зафиксировано 43 обстрела территории ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины