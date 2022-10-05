https://ria.ru/20221005/dispanserizatsiya-1821723991.html
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах
Необходимо провести диспансеризацию детей в новых регионах России прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:30
2022-10-05T15:30
2022-10-05T15:58
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_0:35:3152:1808_1920x0_80_0_0_933c0bf7ede41ddde169e50c45f91832.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Необходимо провести диспансеризацию детей в новых регионах России прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад, заявил президент РФ Владимир Путин."На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735116206_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a9c95fde97ea0ac1c9e3e19bf3344193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
15:30 05.10.2022 (обновлено: 15:58 05.10.2022)
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах прямо в школах