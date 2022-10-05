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Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах - РИА Новости, 05.10.2022
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Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах - РИА Новости, 05.10.2022
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах
Необходимо провести диспансеризацию детей в новых регионах России прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:30
2022-10-05T15:58
общество
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Необходимо провести диспансеризацию детей в новых регионах России прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад, заявил президент РФ Владимир Путин."На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
15:30 05.10.2022 (обновлено: 15:58 05.10.2022)
 
Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах

Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах прямо в школах

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Необходимо провести диспансеризацию детей в новых регионах России прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".
Российский флаг в парке города Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
15:49
Ситуация на новых территориях будет стабилизирована, заявил Путин
 
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