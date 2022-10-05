https://ria.ru/20221005/dispanserizatsiya-1821723991.html

Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах

Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах - РИА Новости, 05.10.2022

Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах

Необходимо провести диспансеризацию детей в новых регионах России прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:30

2022-10-05T15:30

2022-10-05T15:58

общество

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 окт - РИА Новости. Необходимо провести диспансеризацию детей в новых регионах России прямо в детсадах и школах с помощью выездных бригад, заявил президент РФ Владимир Путин."На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах", - сказал Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

https://ria.ru/20221005/putin-1821731445.html

россия

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин