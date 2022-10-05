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В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 05.10.2022
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В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН
В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН
Идеи украинской стороны о лишении России членства в Совете Безопасности ООН являются нереальными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:15
2022-10-05T12:15
сергей вершинин
россия
оон
в мире
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Идеи украинской стороны о лишении России членства в Совете Безопасности ООН являются нереальными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН - такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные. Идеи выдвигаются украинской стороной… Это просто нереально", — сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
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сергей вершинин, россия, оон, в мире
Сергей Вершинин, Россия, ООН, В мире
12:15 05.10.2022
 
В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН

Замглавы МИД Вершинин назвал идеи об исключении России из СБ ООН завиральными

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Иван Захарченко
СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Идеи украинской стороны о лишении России членства в Совете Безопасности ООН являются нереальными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН - такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные. Идеи выдвигаются украинской стороной… Это просто нереально", — сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 14:10
Захарова: тот, кто лишит Россию членства в СБ ООН, достоин нобелевки
 
Сергей ВершининРоссияООНВ мире
 
 
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