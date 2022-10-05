https://ria.ru/20221005/diplomatiya-1821658842.html

В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН

В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 05.10.2022

В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН

Идеи украинской стороны о лишении России членства в Совете Безопасности ООН являются нереальными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T12:15

2022-10-05T12:15

2022-10-05T12:15

сергей вершинин

россия

оон

в мире

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Идеи украинской стороны о лишении России членства в Совете Безопасности ООН являются нереальными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН - такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные. Идеи выдвигаются украинской стороной… Это просто нереально", — сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".

https://ria.ru/20220915/oon-1816987025.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей вершинин, россия, оон, в мире