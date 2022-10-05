https://ria.ru/20221005/diplomatiya-1821658842.html
В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН
В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН - РИА Новости, 05.10.2022
В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН
Идеи украинской стороны о лишении России членства в Совете Безопасности ООН являются нереальными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T12:15
2022-10-05T12:15
2022-10-05T12:15
сергей вершинин
россия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100377/63/1003776344_0:111:960:651_1920x0_80_0_0_3cd0830bba4eeda596f6e8154733f7b3.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Идеи украинской стороны о лишении России членства в Совете Безопасности ООН являются нереальными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин."Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН - такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные. Идеи выдвигаются украинской стороной… Это просто нереально", — сказал Вершинин в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
https://ria.ru/20220915/oon-1816987025.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100377/63/1003776344_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_c2a77f802f75e8f0914f66df5864b2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей вершинин, россия, оон, в мире
Сергей Вершинин, Россия, ООН, В мире
В МИД прокомментировали идеи об исключении России из СБ ООН
Замглавы МИД Вершинин назвал идеи об исключении России из СБ ООН завиральными