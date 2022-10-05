https://ria.ru/20221005/deputaty-1821842348.html

Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание

Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание - РИА Новости, 05.10.2022

Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание

Мобилизованные добровольно депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T22:30

2022-10-05T22:30

2022-10-05T22:32

россия

донбасс

госдума рф

единая россия

андрей турчак

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные добровольно депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое слаживание, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.Он добавил, что также о добровольном желании отправиться в зону спецоперации заявили еще несколько депутатов и сенаторов - это депутаты-координаторы гуманитарной миссии "Единой России" на освобожденных территориях Артем Туров и Артем Бичаев, а также Бадма Башанкаев, который "тоже с первых дней спецоперации на Донбассе помогал медикам оперировать и лечить раненых"."Ряд наших коллег в регионах, депутаты заксобраний и ОМСУ, уже находятся в воинских частях, на полигонах и проходят подготовку перед дальнейшим распределением", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819685504.html

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россия, донбасс, госдума рф, единая россия, андрей турчак, частичная мобилизация в россии