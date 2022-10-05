22:30 05.10.2022 (обновлено: 22:32 05.10.2022)
Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание
Турчак: добровольно мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание
Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные добровольно депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое слаживание, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.
"Наши товарищи в Госдуме Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков пришли в военкоматы по месту прописки. Добровольно, невзирая на депутатскую бронь. В ближайшие дни они отправятся в учебку для подготовки и боевого слаживания. Кроме Дмитрия Хубезова. Он его уже, можно сказать, прошел. Уже спасал наших ребят в госпиталях, в том числе на передовой", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также о добровольном желании отправиться в зону спецоперации заявили еще несколько депутатов и сенаторов - это депутаты-координаторы гуманитарной миссии "Единой России" на освобожденных территориях Артем Туров и Артем Бичаев, а также Бадма Башанкаев, который "тоже с первых дней спецоперации на Донбассе помогал медикам оперировать и лечить раненых".
"Ряд наших коллег в регионах, депутаты заксобраний и ОМСУ, уже находятся в воинских частях, на полигонах и проходят подготовку перед дальнейшим распределением", - добавил Турчак.
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