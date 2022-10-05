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Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание - РИА Новости, 05.10.2022
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Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание
Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание - РИА Новости, 05.10.2022
Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание
Мобилизованные добровольно депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T22:30
2022-10-05T22:32
россия
донбасс
госдума рф
единая россия
андрей турчак
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные добровольно депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое слаживание, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.Он добавил, что также о добровольном желании отправиться в зону спецоперации заявили еще несколько депутатов и сенаторов - это депутаты-координаторы гуманитарной миссии "Единой России" на освобожденных территориях Артем Туров и Артем Бичаев, а также Бадма Башанкаев, который "тоже с первых дней спецоперации на Донбассе помогал медикам оперировать и лечить раненых"."Ряд наших коллег в регионах, депутаты заксобраний и ОМСУ, уже находятся в воинских частях, на полигонах и проходят подготовку перед дальнейшим распределением", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819685504.html
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россия, донбасс, госдума рф, единая россия, андрей турчак, частичная мобилизация в россии
Россия, Донбасс, Госдума РФ, Единая Россия, Андрей Турчак, Частичная мобилизация в России
22:30 05.10.2022 (обновлено: 22:32 05.10.2022)
 
Турчак: мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание

Турчак: добровольно мобилизованные депутаты от ЕР скоро отправятся на боевое слаживание

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в медиабанкФлаг с символикой партии "Единая Россия"
Флаг с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Флаг с символикой партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мобилизованные добровольно депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков в ближайшие дни отправятся на подготовку и боевое слаживание, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина.

"Наши товарищи в Госдуме Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол и Олег Голиков пришли в военкоматы по месту прописки. Добровольно, невзирая на депутатскую бронь. В ближайшие дни они отправятся в учебку для подготовки и боевого слаживания. Кроме Дмитрия Хубезова. Он его уже, можно сказать, прошел. Уже спасал наших ребят в госпиталях, в том числе на передовой", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также о добровольном желании отправиться в зону спецоперации заявили еще несколько депутатов и сенаторов - это депутаты-координаторы гуманитарной миссии "Единой России" на освобожденных территориях Артем Туров и Артем Бичаев, а также Бадма Башанкаев, который "тоже с первых дней спецоперации на Донбассе помогал медикам оперировать и лечить раненых".
"Ряд наших коллег в регионах, депутаты заксобраний и ОМСУ, уже находятся в воинских частях, на полигонах и проходят подготовку перед дальнейшим распределением", - добавил Турчак.
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РоссияДонбассГосдума РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакЧастичная мобилизация в России
 
 
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