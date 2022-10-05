СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента
G1: еще две политические силы поддержат Лулу во втором туре выборов президента Бразилии
© AP Photo / Andre PennerБывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия
© AP Photo / Andre Penner
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия. Архивное фото
МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который вновь баллотируется на этот пост, получил официальную поддержку выбывших в первом туре Демократической рабочей партии (PDT) и её лидера Сиру Гомеса, а также движения Cidadania, сообщил портал G1.
"Кандидат от Рабочей партии, бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, получил официальную поддержку от PDT, Сиру Гомеса и Cidadania", - говорится в материале на сайте издания.
По результатам первого тура кандидаты движений, которые сейчас поддержали Лулу, набрали в сумме 3,11% голосов.
В пользу действующего президента Жаира Болсонару, который также прошел во второй тур выборов с отставанием от Лулы в 5%, высказались избранный от Союза Бразилии сенатор Серхио Моро, переизбранный губернатор Ромеу Зема (Новая партия) и кандидат в губернаторы Сан-Паулу Родриго Гарсия (Социал-демократы).
По итогам первого тура Лула да Силва набрал 48,43%, а Болсонару - 43,2%. Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 30 октября.
2 октября, 00:40Процедура выборов президента Бразилии