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СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента - РИА Новости, 05.10.2022
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СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента
СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента - РИА Новости, 05.10.2022
СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который вновь баллотируется на этот пост, получил официальную поддержку выбывших в первом туре... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T02:57
2022-10-05T02:57
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
бразилия
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МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который вновь баллотируется на этот пост, получил официальную поддержку выбывших в первом туре Демократической рабочей партии (PDT) и её лидера Сиру Гомеса, а также движения Cidadania, сообщил портал G1.По результатам первого тура кандидаты движений, которые сейчас поддержали Лулу, набрали в сумме 3,11% голосов.В пользу действующего президента Жаира Болсонару, который также прошел во второй тур выборов с отставанием от Лулы в 5%, высказались избранный от Союза Бразилии сенатор Серхио Моро, переизбранный губернатор Ромеу Зема (Новая партия) и кандидат в губернаторы Сан-Паулу Родриго Гарсия (Социал-демократы).По итогам первого тура Лула да Силва набрал 48,43%, а Болсонару - 43,2%. Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 30 октября.
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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Бразилия
02:57 05.10.2022
 
СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента

G1: еще две политические силы поддержат Лулу во втором туре выборов президента Бразилии

© AP Photo / Andre PennerБывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© AP Photo / Andre Penner
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва на всеобщих выборах в Сан-Паулу, Бразилия. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который вновь баллотируется на этот пост, получил официальную поддержку выбывших в первом туре Демократической рабочей партии (PDT) и её лидера Сиру Гомеса, а также движения Cidadania, сообщил портал G1.
"Кандидат от Рабочей партии, бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва, получил официальную поддержку от PDT, Сиру Гомеса и Cidadania", - говорится в материале на сайте издания.
По результатам первого тура кандидаты движений, которые сейчас поддержали Лулу, набрали в сумме 3,11% голосов.
В пользу действующего президента Жаира Болсонару, который также прошел во второй тур выборов с отставанием от Лулы в 5%, высказались избранный от Союза Бразилии сенатор Серхио Моро, переизбранный губернатор Ромеу Зема (Новая партия) и кандидат в губернаторы Сан-Паулу Родриго Гарсия (Социал-демократы).
По итогам первого тура Лула да Силва набрал 48,43%, а Болсонару - 43,2%. Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 30 октября.
Голосование на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 00:40
Процедура выборов президента Бразилии
 
В миреЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир БолсонаруБразилия
 
 
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