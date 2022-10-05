https://ria.ru/20221005/braziliya-1821591937.html

СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента

СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента - РИА Новости, 05.10.2022

СМИ: еще две политические силы поддержат Лулу на выборах президента

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который вновь баллотируется на этот пост, получил официальную поддержку выбывших в первом туре... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T02:57

2022-10-05T02:57

2022-10-05T02:57

в мире

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

бразилия

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МЕХИКО, 5 окт - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который вновь баллотируется на этот пост, получил официальную поддержку выбывших в первом туре Демократической рабочей партии (PDT) и её лидера Сиру Гомеса, а также движения Cidadania, сообщил портал G1.По результатам первого тура кандидаты движений, которые сейчас поддержали Лулу, набрали в сумме 3,11% голосов.В пользу действующего президента Жаира Болсонару, который также прошел во второй тур выборов с отставанием от Лулы в 5%, высказались избранный от Союза Бразилии сенатор Серхио Моро, переизбранный губернатор Ромеу Зема (Новая партия) и кандидат в губернаторы Сан-Паулу Родриго Гарсия (Социал-демократы).По итогам первого тура Лула да Силва набрал 48,43%, а Болсонару - 43,2%. Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 30 октября.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820249748.html

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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия