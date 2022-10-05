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Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов - РИА Новости, 05.10.2022
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:36
2022-10-05T15:36
2022-10-05T15:36
пресс-релизы
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МОСКВА, 5 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной программы запланировано с 23 декабря 2022 года.Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно — ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары — до трёх раз в неделю.С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 5 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной программы запланировано с 23 декабря 2022 года.
Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно — ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары — до трёх раз в неделю.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте
авиакомпании.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.