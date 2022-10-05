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Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов

Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов - РИА Новости, 05.10.2022

Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов

Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:36

2022-10-05T15:36

2022-10-05T15:36

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной программы запланировано с 23 декабря 2022 года.Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно — ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары — до трёх раз в неделю.С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы