Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов - РИА Новости, 05.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221005/bilety-1821727065.html
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов - РИА Новости, 05.10.2022
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов
Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:36
2022-10-05T15:36
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590735_635:1239:2074:2048_1920x0_80_0_0_850756ffcf929a6c67350e30c8dcc98a.jpg
МОСКВА, 5 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной программы запланировано с 23 декабря 2022 года.Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно — ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары — до трёх раз в неделю.С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590735_657:1193:1797:2048_1920x0_80_0_0_f798c0320d5dbd85c36534aec70b0775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы
15:36 05.10.2022

Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из ряда городов

© РИА Новости / Максим БлиновСамолет "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево"
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открыл продажу билетов в Минеральные Воды из Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани, Самары и Санкт-Петербурга. Начало полётов в рамках новой региональной программы запланировано с 23 декабря 2022 года.
Рейсы планируется выполнять на воздушных судах A320 из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и обратно — ежедневно, из Уфы, Перми, Казани и Самары — до трёх раз в неделю.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала