https://ria.ru/20221005/asi-1821627473.html

Специалисты АСИ предложат пути развития Красноярского края

Специалисты АСИ предложат пути развития Красноярского края - РИА Новости, 05.10.2022

Специалисты АСИ предложат пути развития Красноярского края

Глава Красноярского края Александр Усс и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве в сфере поддержки малого... РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T10:44

2022-10-05T10:44

2022-10-05T10:44

красноярский край

агентство стратегических инициатив (аси)

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КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), развития социальной среды региона, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, встреча прошла в Москве во время рабочей поездки главы региона."Стороны договорились о совместной работе над поиском новых направлений развития, в числе которых поддержка малого и среднего бизнеса, социальной сферы региона... Специалисты Агентства представят предложения для различных сфер экономики края и по снятию административных барьеров для субъектов МСП. АСИ окажет поддержку в реализации конкретных проектов, разработанных на основе этих рекомендаций", - говорится в сообщении.Усс отметил, что Красноярский край является одним из опорных регионов России по различным показателям. Он занимает лидирующие позиции по объему инвестиций: в крае реализуются масштабные проекты в нефтяной, лесной, золотодобывающей промышленности."В нашем регионе реализуется один из крупнейших в стране комплексных проектов – "Енисейская Сибирь", который является драйвером инвестиционного потенциала региона. Это 19 крупных проектов на территории края, из которых 14 сейчас находятся в активной фазе реализации, еще 8 перспективных проектов рассматриваются к включению в КИП (комплексный инвестиционный проект – ред.)", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию социальной среды, повышению удовлетворенности людей качеством жизни - и "в этом смысле команда Агентства стратегических инициатив может оказать неоценимую помощь самим красноярцам".Агентство стратегических инициатив – российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.

https://ria.ru/20220929/gosdolg-1820276337.html

красноярский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, агентство стратегических инициатив (аси)