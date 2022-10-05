https://ria.ru/20221005/asi-1821627473.html
Специалисты АСИ предложат пути развития Красноярского края
Специалисты АСИ предложат пути развития Красноярского края - РИА Новости, 05.10.2022
Специалисты АСИ предложат пути развития Красноярского края
Глава Красноярского края Александр Усс и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве в сфере поддержки малого... РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T10:44
2022-10-05T10:44
2022-10-05T10:44
красноярский край
агентство стратегических инициатив (аси)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821625036_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7dd5195240d88d738fb59ba94a419ffd.jpg
КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), развития социальной среды региона, сообщает пресс-служба губернатора.По ее данным, встреча прошла в Москве во время рабочей поездки главы региона."Стороны договорились о совместной работе над поиском новых направлений развития, в числе которых поддержка малого и среднего бизнеса, социальной сферы региона... Специалисты Агентства представят предложения для различных сфер экономики края и по снятию административных барьеров для субъектов МСП. АСИ окажет поддержку в реализации конкретных проектов, разработанных на основе этих рекомендаций", - говорится в сообщении.Усс отметил, что Красноярский край является одним из опорных регионов России по различным показателям. Он занимает лидирующие позиции по объему инвестиций: в крае реализуются масштабные проекты в нефтяной, лесной, золотодобывающей промышленности."В нашем регионе реализуется один из крупнейших в стране комплексных проектов – "Енисейская Сибирь", который является драйвером инвестиционного потенциала региона. Это 19 крупных проектов на территории края, из которых 14 сейчас находятся в активной фазе реализации, еще 8 перспективных проектов рассматриваются к включению в КИП (комплексный инвестиционный проект – ред.)", – сказал губернатор.Он подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию социальной среды, повышению удовлетворенности людей качеством жизни - и "в этом смысле команда Агентства стратегических инициатив может оказать неоценимую помощь самим красноярцам".Агентство стратегических инициатив – российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.
https://ria.ru/20220929/gosdolg-1820276337.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821625036_233:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9b255043fcff61485913f02ce5725d8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, агентство стратегических инициатив (аси)
Красноярский край, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
КРАСНОЯРСК, 5 окт - РИА Новости. Глава Красноярского края Александр Усс и глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), развития социальной среды региона, сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, встреча прошла в Москве
во время рабочей поездки главы региона.
"Стороны договорились о совместной работе над поиском новых направлений развития, в числе которых поддержка малого и среднего бизнеса, социальной сферы региона... Специалисты Агентства представят предложения для различных сфер экономики края и по снятию административных барьеров для субъектов МСП. АСИ окажет поддержку в реализации конкретных проектов, разработанных на основе этих рекомендаций", - говорится в сообщении.
Усс отметил, что Красноярский край является одним из опорных регионов России
по различным показателям. Он занимает лидирующие позиции по объему инвестиций: в крае реализуются масштабные проекты в нефтяной, лесной, золотодобывающей промышленности.
"В нашем регионе реализуется один из крупнейших в стране комплексных проектов – "Енисейская Сибирь", который является драйвером инвестиционного потенциала региона. Это 19 крупных проектов на территории края, из которых 14 сейчас находятся в активной фазе реализации, еще 8 перспективных проектов рассматриваются к включению в КИП (комплексный инвестиционный проект – ред.)", – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию социальной среды, повышению удовлетворенности людей качеством жизни - и "в этом смысле команда Агентства стратегических инициатив может оказать неоценимую помощь самим красноярцам".
"Команда АСИ приедет в Красноярский край, чтобы вместе с коллегами из региона свежим взглядом посмотреть на существующие проблемы и предложить те или иные проекты, которые способны повлиять на социально-экономическое развитие региона и качество жизни людей", – сказала Чупшева.
Агентство стратегических инициатив – российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах.