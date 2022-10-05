https://ria.ru/20221005/armeniya-1821677800.html

Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении

Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении - РИА Новости, 05.10.2022

Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин назвал спекуляциями утверждения, что Россия якобы "отворачивается" от Армении и Южного Кавказа. РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:08

в мире

сергей копыркин

россия

армения

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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин назвал спекуляциями утверждения, что Россия якобы "отворачивается" от Армении и Южного Кавказа.Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече в четверг в Праге премьера Армении Никола Пашиняна и президента Турции Тайипа Эрдогана, Копыркин отметил, что Россия всегда заявляла о поддержке процесса нормализации отношений."Мы поддерживаем все шаги, все процессы, которые позволят обеспечить мир, позволят не допустить проявления насилия, применения силы, эскалации и заложить основу для действительно безопасного, мирного развития региона. Для нас очень важно, чтобы этот регион был мирный, безопасный, вносил бы вклад в региональные и международные экономические процессы. Для России это очень важно, это жизненно важно. Мы соседствуем с регионом Южного Кавказа, и поэтому любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от региона, что Россия отворачивается от Армении - это не более чем спекуляции. Заявляю вам совершенно официально и твердо", - сказал посол.

https://ria.ru/20221004/armeniya-1821394893.html

россия

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сергей копыркин, россия, армения