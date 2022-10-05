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Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении - РИА Новости, 05.10.2022
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Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении
Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении - РИА Новости, 05.10.2022
Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин назвал спекуляциями утверждения, что Россия якобы "отворачивается" от Армении и Южного Кавказа. РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T13:08
2022-10-05T13:08
в мире
сергей копыркин
россия
армения
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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин назвал спекуляциями утверждения, что Россия якобы "отворачивается" от Армении и Южного Кавказа.Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече в четверг в Праге премьера Армении Никола Пашиняна и президента Турции Тайипа Эрдогана, Копыркин отметил, что Россия всегда заявляла о поддержке процесса нормализации отношений."Мы поддерживаем все шаги, все процессы, которые позволят обеспечить мир, позволят не допустить проявления насилия, применения силы, эскалации и заложить основу для действительно безопасного, мирного развития региона. Для нас очень важно, чтобы этот регион был мирный, безопасный, вносил бы вклад в региональные и международные экономические процессы. Для России это очень важно, это жизненно важно. Мы соседствуем с регионом Южного Кавказа, и поэтому любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от региона, что Россия отворачивается от Армении - это не более чем спекуляции. Заявляю вам совершенно официально и твердо", - сказал посол.
https://ria.ru/20221004/armeniya-1821394893.html
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в мире, сергей копыркин, россия, армения
В мире, Сергей Копыркин, Россия, Армения
13:08 05.10.2022
 
Посол России оценил утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении

Посол Копыркин назвал утверждения, что Россия "отворачивается" от Армении, спекуляциями

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЕРЕВАН, 5 окт - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин назвал спекуляциями утверждения, что Россия якобы "отворачивается" от Армении и Южного Кавказа.
Отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече в четверг в Праге премьера Армении Никола Пашиняна и президента Турции Тайипа Эрдогана, Копыркин отметил, что Россия всегда заявляла о поддержке процесса нормализации отношений.
"Мы поддерживаем все шаги, все процессы, которые позволят обеспечить мир, позволят не допустить проявления насилия, применения силы, эскалации и заложить основу для действительно безопасного, мирного развития региона. Для нас очень важно, чтобы этот регион был мирный, безопасный, вносил бы вклад в региональные и международные экономические процессы. Для России это очень важно, это жизненно важно. Мы соседствуем с регионом Южного Кавказа, и поэтому любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от региона, что Россия отворачивается от Армении - это не более чем спекуляции. Заявляю вам совершенно официально и твердо", - сказал посол.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Песков прокомментировал публикации СМИ о принуждении Армении вступить в СГ
 
В миреСергей КопыркинРоссияАрмения
 
 
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